Παναιτωλικός, μεταγραφές: Η Χέγκελμαν ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Κόγιτς
Ημέρα Λάζαρ Κόγιτς είναι η 14η Αυγούστου για τον Παναιτωλικό. Όπως έχετε διαβάει εδώ και δυο εβδομάδες οι Αγρινιώτες έχουν κλείσει τον Σέρβο χαφ, ο οποίος είναι από σήμερα στην Ελλάδα και τα επόμενα 24ωρα θα ανακοινωθεί από τους Κιτρινομπλέ.
Η μέχρι πρότινος ομάδα του, Χέγκλεμαν, ανακοίνωσε την αποχώρηση του υψηλόσωμου μέσου, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στα Καναρίνια.
Σε 37 αγώνες με τα χρώματα της ομάδας της Λιθουανίας ο Κόγιτς σκόραρε 5 γκολ και μοίρασε 10 ασίστ.
Η ανάρτηση της Χέγκλεμαν
«Ο μέσος Λάζαρ Κόγιτς αποχωρεί από την Χέγκελμαν. Ο Σέρβος θα συνεχίσει την καριέρα του σε έναν από τους συλλόγους της πρώτης κατηγορίας της Ελλάδας»
