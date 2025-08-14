Ο Λάζαρ Κόγιτς είναι από σήμερα (14/8) παίκτης του Παναιτωλικού και η Χέγκλεμαν ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Σέρβου χαφ σε ελληνική ομάδα.

Ημέρα Λάζαρ Κόγιτς είναι η 14η Αυγούστου για τον Παναιτωλικό. Όπως έχετε διαβάει εδώ και δυο εβδομάδες οι Αγρινιώτες έχουν κλείσει τον Σέρβο χαφ, ο οποίος είναι από σήμερα στην Ελλάδα και τα επόμενα 24ωρα θα ανακοινωθεί από τους Κιτρινομπλέ.

Η μέχρι πρότινος ομάδα του, Χέγκλεμαν, ανακοίνωσε την αποχώρηση του υψηλόσωμου μέσου, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στα Καναρίνια.

Σε 37 αγώνες με τα χρώματα της ομάδας της Λιθουανίας ο Κόγιτς σκόραρε 5 γκολ και μοίρασε 10 ασίστ.

Η ανάρτηση της Χέγκλεμαν

«Ο μέσος Λάζαρ Κόγιτς αποχωρεί από την Χέγκελμαν. Ο Σέρβος θα συνεχίσει την καριέρα του σε έναν από τους συλλόγους της πρώτης κατηγορίας της Ελλάδας»