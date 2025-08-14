Κολλημένο παρουσιάζουν στη Ρωσία το θέμα της μεταγραφής του 22χρονου Ρώσου μεσοεπιθετικού, Βλάντισλαβ Σάους, στον ΠΑΟΚ.

Πριν λίγο καιρό ο ΠΑΟΚ συνδέθηκε έντονα από... Ρωσία μεριά με τον Βλάντισλαβ Σάους. Τα ρωσικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι οι Θεσσαλονικείς έφτασαν να προσφέρουν μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ στην Μπάλτικα για την απόκτηση του 22χρονου μεσοεπιθετικού, ωστόσο τα πράγματα φαίνεται πως άλλαξαν.

Πλέον στη Ρωσία κάνουν λόγο για «πάγωμα» της υπόθεσης. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν «ο ΠΑΟΚ απείχε για λίγο από τις διαπραγματεύσεις και έπειτα εξαφανίστηκε από την υπόθεση Σάους». Πλέον, δείχνει πιο πιθανό ο 22χρονος να καταλήξει σε μια εκ των Σπαρτάκ Μόσχας ή Κράσνονταρ, που χρειάζονται Ρώσους παίκτες για τις λίστες τους.

Ο Σάους αποτελεί προϊόν της Ζενίτ και μία από τις αποκαλύψεις της νέας σεζόν στη ρωσική Premier League. Ξεκίνησε δυναμικά με την Μπάλτικα, σκοράροντας απέναντι στη Σπάρτακ Μόσχας και μοιράζοντας ασίστ στο παιχνίδι με τη Ντιναμό. Από το 2024 φοράει τη φανέλα της Μπάλτικα και μάλιστα συνέβαλε στην άνοδο της ομάδας, κατακτώντας το πρωτάθλημα της Πρώτης Λίγκας. Το συμβόλαιό του με τον σύλλογο της Καλίνινγκραντ έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2029, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία σύμφωνα με το Transfermarkt ανέρχεται στις 500.000 ευρώ.