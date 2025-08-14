Σιμάνσκι: «Ευχαριστώ τους φίλους της ΑΕΚ για την απίστευτη ενέργεια στο γήπεδο, πάντα στην καρδιά μου»

O Νταμιάν Σιμάνσκι με ανάρτηση του στα Social Media αποχαιρέτησε την ΑΕΚ, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον κόσμο και στον Δημήτρη Μελισσανίδη.

O Νταμιάν Σιμάνσκι αποχώρησε από την ΑΕΚ ύστερα από 5,5 χρόνια και επαναπατρίστηκε για λογαριασμό της Λέγκια Βαρσοβίας, με την οποία υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Ο 30χρονος χαφ και μέχρι πρότινος αρχηγός του Δικεφάλου αποχαιρέτησε την Ένωση με ανάρτηση του στα Social Media, ευχήθηκε στιγμές... 2023 και έκανε ειδική αναφορά τόσο στον κόσμο της ομάδας, όσο και στον πρώην διοικητικό ηγέτη του κλαμπ, Δημήτρη Μελισσανίδη.

Η ανάρτηση του Νταμιάν Σιμάνσκι

«Αγαπητοί φίλαθλοι! Ήταν μεγάλη χαρά για μένα να εκπροσωπώ τον σύλλογό σας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ευχαριστώ τους υπέροχους φιλάθλους για την απίστευτη ενέργεια στο γήπεδο και την υποστήριξή τους. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, επιτυχία και μια επανάληψη της νίκης της σεζόν 22/23.

Θα έχετε πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.

Ευχαριστώ όλους τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές και το προσωπικό του συλλόγου με τους οποίους είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ κατά τη διάρκεια αυτών των 5,5 ετών.

Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, κ. Δημήτρη Μελισσανίδη.

Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να ξαναϊδωθούμε.

Μόνο ΑΕΚ».