Πρόεδρος Σλάβια για Ζαφείρη: «Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει πως δεν πρόκειται να αφήσουμε τον παίκτη»

Νέο επεισόδιο στο... σήριαλ μεταγραφής του Χρήστου Ζαφείρη, με τον πρόεδρο της Σλάβια Πράγας, Γιάροσλαβ Τβρντικ να δηλώνει πως στον ΠΑΟΚ γνωρίζουν πως δεν πρόκειται να δώσουν τον παίκτη.

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τις προσπάθειες για να κάνει δικό του τον Χρήστο Ζαφείρη, ωστόσο με νέες του δηλώσεις ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας, Γιάροσλαβ Τβρντικ αναφέρει μεταξύ άλλων πως οι Θεσσαλονικείς γνωρίζουν πως η ομάδα του δεν πρόκειται να δώσει τον παίκτη. Επίσης διαψεύδει και δημοσίευμα που θέλει τον Ολυμπιακό να έχει επανέρθει στην μάχη για την απόκτησή του.

Αναλυτικά ο ισχυρός άνδρας της Σλάβια ανέφερε τα εξής: «Με εντυπωσιάζει πραγματικά το τι είναι ικανά να κάνουν τα media. Δεν έχει έρθει ποτέ σε εμάς τρίτη πρόταση 16 εκατ. Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε τον παίκτη να φύγει τώρα. Επομένως, δεν αναζητούμε πλέον κανέναν παίκτη για τη μεσαία γραμμή. Ο Βέτλεσεν δεν βρίσκεται στη λίστα με τους παίκτες που παρακολουθούμε και δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις.

Δεν υπάρχει καμία νέα πρόταση από τον Ολυμπιακό ή από αγγλικούς συλλόγους. Είναι πραγματικά απίστευτο το πώς μπορεί να δημιουργηθεί μία εικονική πραγματικότητα».