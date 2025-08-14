Πρόεδρος Σλάβια για Ζαφείρη: «Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει πως δεν πρόκειται να αφήσουμε τον παίκτη»
Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τις προσπάθειες για να κάνει δικό του τον Χρήστο Ζαφείρη, ωστόσο με νέες του δηλώσεις ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας, Γιάροσλαβ Τβρντικ αναφέρει μεταξύ άλλων πως οι Θεσσαλονικείς γνωρίζουν πως η ομάδα του δεν πρόκειται να δώσει τον παίκτη. Επίσης διαψεύδει και δημοσίευμα που θέλει τον Ολυμπιακό να έχει επανέρθει στην μάχη για την απόκτησή του.
Αναλυτικά ο ισχυρός άνδρας της Σλάβια ανέφερε τα εξής: «Με εντυπωσιάζει πραγματικά το τι είναι ικανά να κάνουν τα media. Δεν έχει έρθει ποτέ σε εμάς τρίτη πρόταση 16 εκατ. Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε τον παίκτη να φύγει τώρα. Επομένως, δεν αναζητούμε πλέον κανέναν παίκτη για τη μεσαία γραμμή. Ο Βέτλεσεν δεν βρίσκεται στη λίστα με τους παίκτες που παρακολουθούμε και δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις.
Δεν υπάρχει καμία νέα πρόταση από τον Ολυμπιακό ή από αγγλικούς συλλόγους. Είναι πραγματικά απίστευτο το πώς μπορεί να δημιουργηθεί μία εικονική πραγματικότητα».
Na radaru Slavie se coby potenciální náhrada za Christose Zafeirise, o nějž se nově zajímá také Olympiakos, ocitl Hugo #Vetlesen z Brugg. Pětadvacetiletý norský záložník přestupoval před dvěma lety do Belgie z Bodö/Glimt za cca osm milionů eur. 🇧🇪 🇳🇴https://t.co/aN9U85mYBI— Michal Kvasnica (@MichalKvasnica) August 14, 2025
