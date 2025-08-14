Ανακοινώθηκε και η δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Η αυλαία της αγωνιστικής θα ανοίξει 30/8 και θα πέσει 31/8.

Η Stoiximan Superleague έκανε γνωστές μέρες,ώρες και αναμετρήσεις της δεύτερης αγωνιστικής, σέντρα αυτής θα γίνει στο Βόλο στις 30 Αυγούστου και ώρα 19:00 με την ομώνυμη ομάδα να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Ακολουθεί το η αναμέτρηση Πανσερραϊκός-ΟΦΗ στις Σέρρες στις 19:30. Στις 21:00 ο Άρης θα αναμετρηθεί με τον Παναιτωλικό ενώ μισή ώρα μετά (21:30) αγωνίζονται μεταξύ τους οι νεοφερμένες στη Stoiximan Superleague, ΑΕΛ και Κηφισιά.

19:00 Βόλος – Ολυμπιακός

19:30 Πανσερραϊκός – ΟΦΗ

21:00 Άρης – Παναιτωλικός

21:30 ΑΕΛ – Κηφισιά

Στις 31 Αυγούστου θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες αναμετρήσεις. Η ΑΕΚ θα υποδεχτεί στην Νέα Φιλαδέλφεια τον Αστέρα AKTOR στις 20:00. Μια ώρα αργότερα (21:00) ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο ενώ την αυλαία της αγωνιστικής θα ρίξει το Παναθηναϊκός- Λεβαδειακός στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στις 22:00