Stoiximan Superleague: Άνακοινώθηκε το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής
Η Stoiximan Superleague έκανε γνωστές μέρες,ώρες και αναμετρήσεις της δεύτερης αγωνιστικής, σέντρα αυτής θα γίνει στο Βόλο στις 30 Αυγούστου και ώρα 19:00 με την ομώνυμη ομάδα να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Ακολουθεί το η αναμέτρηση Πανσερραϊκός-ΟΦΗ στις Σέρρες στις 19:30. Στις 21:00 ο Άρης θα αναμετρηθεί με τον Παναιτωλικό ενώ μισή ώρα μετά (21:30) αγωνίζονται μεταξύ τους οι νεοφερμένες στη Stoiximan Superleague, ΑΕΛ και Κηφισιά.
- 19:00 Βόλος – Ολυμπιακός
- 19:30 Πανσερραϊκός – ΟΦΗ
- 21:00 Άρης – Παναιτωλικός
- 21:30 ΑΕΛ – Κηφισιά
Στις 31 Αυγούστου θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες αναμετρήσεις. Η ΑΕΚ θα υποδεχτεί στην Νέα Φιλαδέλφεια τον Αστέρα AKTOR στις 20:00. Μια ώρα αργότερα (21:00) ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο ενώ την αυλαία της αγωνιστικής θα ρίξει το Παναθηναϊκός- Λεβαδειακός στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στις 22:00
- 20:00 ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR
- 21:00 ΠΑΟΚ – Ατρόμητος
- 22:00 Παναθηναϊκός – Λεβαδειακό
