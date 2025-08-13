Η ΑΕΚ έδωσε τη σχετική άδεια στον Ντάμιαν Σιμάνσκι και εκείνος ταξίδεψε για την Πολωνία προκειμένου να ολοκληρώσει τις επαφές και να υπογράψει στη Λέγκια Βαρσοβίας.

Μετά από 5,5 χρόνια παρουσίας του στην ΑΕΚ ο Ντάμιαν Σιμάνσκι θα αποτελέσει σύντομα οριστικά παρελθόν από την Ένωση, η οποία του έδωσε τη σχετική άδεια για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στη Λέγκια Βαρσοβίας.

Ο 30χρονος Πολωνός μέσος το τελευταίο διάστημα είχε φτάσει σε συμφωνία με τη Λέγκια για τριετές συμβόλαιο καθώς είχε ενημερωθεί από την ΑΕΚ ότι δεν βρισκόταν στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς μπαίνοντας στη λίστα των υπό παραχώρηση παικτών.

Ο Σιμάνσκι, ο οποίος δεσμευόταν με συμβόλαιο για ακόμα δύο χρόνια στους κιτρινόμαυρους, βρίσκεται πλέον μία ανάσα από το να υπογράψει στη Λέγκια καθώς ταξίδεψε για την Πολωνία προκειμένου να τελειώσει τις επαφές, να περάσει από τα ιατρικά και να ανακοινωθεί.

Η ΑΕΚ από τη στιγμή που δεν τον υπολόγιζε και με την προσφορά του Σιμάνσκι όλα αυτά τα χρόνια φάνηκε πρόθυμη να τον διευκολύνει για αυτή τη μεταγραφή από τη στιγμή που ο ίδιος είχε φτάσει σε συμφωνία με την πολωνική ομάδα.

Ο Σιμάνσκι, ο οποίος θα βρίσκεται και στις εξέδρες για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της Λέγκια Βαρσοβίας με την ΑΕΚ Λάρνακας, ανήκε στην ΑΕΚ από το 2020, κατακτώντας μαζί της το νταμπλ, φορώντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού και πραγματοποιώντας συνολικά 190 συμμετοχές με την κιτρινόμαυρη φανέλα, με 11 γκολ και 12 ασίστ.