Ο Σίριλ Ντέσερς, που έχει βρεθεί στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος της ΑΕΚ το φετινό καλοκαίρι, αποχώρησε με τραυματισμό στον αστράγαλο από το χθεσινό ματς των Ρέιντζερς για τα προκριματικά του Champions League και θα υποβληθεί σε εξετάσεις.

Το μεταγραφικό σίριαλ του φετινού καλοκαιριού για την ΑΕΚ έχει να κάνει φυσικά με τον Σίριλ Ντέσερς. Ο 30χρονος Νιγηριανός επιθετικός, όπως είναι γνωστό, εδώ και αρκετό διάστημα έχει φτάσει σε προφορική συμφωνία με την Ένωση, αλλά η περίπτωσή του δεν είχε προχωρήσει καθώς οι δύο ομάδες δεν είχαν βρει τη χρυσή τομή.

Η ΑΕΚ προχώρησε στην προσθήκη του Λούκα Γιόβιτς, ωστόσο το όνομα του Ντέσερς δεν βγήκε από το κάδρο. Η τελευταία εξέλιξη πάντως δεν είναι καλή καθώς ο επιθετικός των Ρέιντζερς τραυματίστηκε στη χθεσινή ρεβάνς με τη Βικτόρια Πλζεν στην Τσεχία, όπου οι «Τζερς» εξασφάλισαν την πρόκριση για τα play offs του Champions League.

Όπως αναφέρουν τα σκωτσέζικα media, ο Ντέσερς αποχώρησε με ένα δυνατό χτύπημα στον αστράγαλο που τον ανάγκασε μάλιστα να τοποθετήσει και νάρθηκα, ενώ θα υποβληθεί και σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού του, όπως επιβεβαίωσε ο προπονητής των Ρέιντζερς, Ράσελ Μάρτιν:

«Ναι, φαίνεται σοβαρό, έχει τοποθετήσει νάρθηκα τώρα. Θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε τις επόμενες μέρες. Θα κάνει μαγνητική και θα δούμε. Κρατάμε σταυρωμένα τα δάχτυλά μας για να μην είναι κάτι πολύ κακό».