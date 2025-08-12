ΑΕΚ: Υποδοχή με φατούρο στα Σπάτα για τον μπαμπά Κουτέσα (vid)
Σε εξέλιξη είναι η προετοιμασία της ΑΕΚ για τη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού στη Νέα Φιλαδέλφεια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League (14/8, 21:00). O Nτέρεκ Κουτέσα έλειψε από τις τελευταίες δύο προπονήσεις του Δικεφάλου, με ειδική άδεια από τον Μάρκο Νίκολιτς, καθώς την Κυριακή (10/8) έγινε πατέρας, αφού η σύζυγος του έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.
Ο 27χρονος Ελβετός μεσοεπιθετικός επέστρεψε το απόγευμα της Τρίτης (12/8) στα Σπάτα και ενσωματώθηκε στις προπονήσεις της Ένωσης, με τους συμπαίκτες του να τον υποδέχονται με... φατούρο!
