Τσάλοφ και Καμαρά έχουν προσελκύει ενδιαφέρον από ξένες ομάδες

Ο ΠΑΟΚ έχει γίνει δέκτης προσεγγίσεων για τους Μαντί Καμαρά και Φέντορ Τσάλοφ και καλείται να διαχειριστεί τις δύο αυτές σημαντικές υποθέσεις.

Την ώρα που όλοι ασχολούνται με την υπόθεση του Χρήστου Ζαφείρη και τις διαπραγματεύσεις που γίνονται για να γίνει ο παίκτης η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ και ίσως και σε ολόκληρου του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο «δικέφαλος του βορρά» έχει κι άλλα θέματα να διαχειριστεί.

Βλέπετε οι «ασπόμαυροι» μέσα σ' όλο αυτόν τον κακό χαμό έχουν γίνει δέκτες ενδιαφέροντος από ομάδες του εξωτερικού τόσο για τον Φέντορ Τσάλοφ όσο και για τον Μαντί Καμαρά. Πρόκειται για δύο ποδοσφαιριστές που αποτελούν βασικά «γρανάζια» της ομάδας αυτή τη στιγμή.

Τόσο ο Ρώσος φορ όσο και ο μέσος από την Γουινέα δεσμεύονται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 με τον ΠΑΟΚ, οπότε εκείνος έχει τον έλεγχο στις περιπτώσεις αυτές.

Με την ρεβάνς όμως με την Βολφσμπέργκερ να απέχει πλέον μόλις δύο μέρες (14/08-20:00) προφανώς τα θέματα αυτά μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα, αφού μετά το 0-0 του αγώνα της Τούμπας, όλα είναι ανοιχτά, πράγμα που σημαίνει πως διακυβεύεται το ευρωπαϊκό μέλλον του ΠΑΟΚ, που προέχει αυτή τη σιτιγμή.