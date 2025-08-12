Ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας, Γιάροσλαβ Τβρντίκ αναγκάστηκε να πάρει θέση για κάποια από τα όσα γράφονται για τον Χρήστο Ζαφείρη.

Ξεκάθαρος ήταν ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας, Γιάροσλαβ Τβρντίκ, ο οποίος αναφέρθηκε στο δημοσίευμα που υπήρξε στην χώρα της κεντρικής Ευρώπης περί πρότασης του ΠΑΟΚ που έφτανε τα 16 εκατ. ευρώ.

Ο διοικητικός ηγέτης του τσεχικού κλαμπ μάλιστα φρόντισε να διατρανώσει την διάψευση στο θέμα αυτό πηγαίνοντας και σχολιάζοντας ο ίδιος κάτω από το δημοσίευμα το οποίο αναφερόταν στην συγκεκριμένη προσφορά και γράφοντας πως δεν σταλθεί τέτοια πρόταση από τον «δικέφαλο του βορρά».

Η ατάκα του ήταν: «Καλημέρα, Δεν έχει σταλεί. Χαιρετίσματα από το Edenu (έτσι λεγόταν παλαιότερα το γήπεδο της Σλάβια)».

Ο Τσέχος δημοσιογράφος δεν έμεινε με... σταυρωμένα τα χέρια και πέρασε στην αντεπίθεση φέρνοντας παραδείγματα επιτυχημένων ρεπορτάζ του κατά το παρελθόν.

«Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Ίσως να είμαστε τόσο «ανακριβείς» όσο την άνοιξη με τους Σανγιάνγκ, Γιαβόρτσεκ, Χάσιοκα, Κλίμεντ, Σουλτς, Πετς... Σε κάθε περίπτωση, σας εύχομαι τη σωστή απόφαση υπέρ της Σλάβια και του τσεχικού ποδοσφαίρου. Και μια σπουδαία καριέρα στον Χρήστο. Χαιρετισμούς από τη Μοραβία».