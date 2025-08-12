Παρελθόν ο Λαχούντ από τον Παναιτωλικό, λύθηκε το συμβόλαιό του

Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε την λύση του συμβολαίου του με τον Ντάνιελ Λαχούντ μετά από κοινή επιθυμία των δύο πλευρών.

Έναν χρόνο κράτησε η συνεργασία του Ντάνιελ Λαχούντ με τον Παναιτωλικό, αφού η ομάδα του Αγρινίου ανακοίνωσε σήμερα την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο 26χρονος Λιβανέζος επιθετικός φόρεσε την φανέλα των «καναρινιών» συνολικά 28 φορές την περσινή σεζόν, δίνοντας μία ασίστ στα περισσότερα από 1.350 λεπτά που αγωνίστηκε.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Λύθηκε κοινή συναινέσει το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή Ντάνιελ Λαχούντ μετά από ένα χρόνο συνεργασίας με 27 συμμετοχές στη Super League. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».