Ο Γιώργος Γιακουμάκης πήρε τα ξημερώματα της Τρίτης τον δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα και κυκλοφόρησε μία φωτογραφία πριν την αναχώρησή του.

Ο ΠΑΟΚ έκλεισε το deal με την Κρουζ Αζούλ για τον Γιώργο Γιακουμάκη και περιμένει τον Έλληνα επιθετικό στην Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τρίτης (12/08). Ο Έλληνας φορ ξεκίνησε το μακρινό του ταξίδι από το Μεξικό τα ξημερώματα της ίδιας μέρας.

Μάλιστα, κυκλοφόρησε και μία φωτογραφία του προτού επιβιβαστεί στην πτήση του με τον ίδιο να ποζάρει χαμογελαστός και να κάνει «thumbs up», όντας χαρούμενος για την εξέλιξη που είχε η όλη υπόθεση με τον «δικέφαλο του βορρά», η οποία τον βοήθησε να ξεμπλέξει από την δυσάρεστη κατάσταση που είχε δημιουργηθεί για κείνον στην Κρουζ Αζούλ.

Αφότου αφιχθή στην Θεσσαλονίκη ο Γιώργος Γιακουμάκης, θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, κι αν όλα πάνε καλά, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο για τον δανεισμό του στον ΠΑΟΚ κι έπειτα θα ανακοινωθεί από τον «δικέφαλο του βορρά».