ΠΑΟΚ, μεταγραφές: Η φωτογραφία του Γιακουμάκη πριν ξεκινήσει το ταξίδι του για την Ελλάδα
Ο ΠΑΟΚ έκλεισε το deal με την Κρουζ Αζούλ για τον Γιώργο Γιακουμάκη και περιμένει τον Έλληνα επιθετικό στην Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τρίτης (12/08). Ο Έλληνας φορ ξεκίνησε το μακρινό του ταξίδι από το Μεξικό τα ξημερώματα της ίδιας μέρας.
Μάλιστα, κυκλοφόρησε και μία φωτογραφία του προτού επιβιβαστεί στην πτήση του με τον ίδιο να ποζάρει χαμογελαστός και να κάνει «thumbs up», όντας χαρούμενος για την εξέλιξη που είχε η όλη υπόθεση με τον «δικέφαλο του βορρά», η οποία τον βοήθησε να ξεμπλέξει από την δυσάρεστη κατάσταση που είχε δημιουργηθεί για κείνον στην Κρουζ Αζούλ.
Y se marchó… 🇬🇷 pic.twitter.com/kP9Q2yVEz4August 12, 2025
Αφότου αφιχθή στην Θεσσαλονίκη ο Γιώργος Γιακουμάκης, θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, κι αν όλα πάνε καλά, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο για τον δανεισμό του στον ΠΑΟΚ κι έπειτα θα ανακοινωθεί από τον «δικέφαλο του βορρά».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.