ΠΑΟΚ, μεταγραφές: Την Τρίτη το βράδυ στη Θεσσαλονίκη ο Γιώργος Γιακουμάκης
Ο Γιώργος Γιακουμάκης, Έλληνας διεθνής φορ, θα ταξιδέψει από το Μεξικό με ενδιάμεσο σταθμό τη Φρανκφούρτη και η άφιξή του είναι προγραμματισμένη για τις 22:00.
Με την έλευσή του, ο 30χρονος ποδοσφαιριστής θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει το συμβόλαιο δανεισμού του στον ΠΑΟΚ για έναν χρόνο από την Κρουζ Αζούλ, με κόστος 1,8 εκατ. ευρώ και φυσικά μετά θα ανακοινωθεί επίσημα από τον Δικέφαλο του Βορρά.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.