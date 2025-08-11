Το βράδυ της Τρίτης (12/8), ο Γιώργος Γιακουμάκης θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ ως δανεικός από την Κρουζ Αζούλ.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης, Έλληνας διεθνής φορ, θα ταξιδέψει από το Μεξικό με ενδιάμεσο σταθμό τη Φρανκφούρτη και η άφιξή του είναι προγραμματισμένη για τις 22:00.

Με την έλευσή του, ο 30χρονος ποδοσφαιριστής θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει το συμβόλαιο δανεισμού του στον ΠΑΟΚ για έναν χρόνο από την Κρουζ Αζούλ, με κόστος 1,8 εκατ. ευρώ και φυσικά μετά θα ανακοινωθεί επίσημα από τον Δικέφαλο του Βορρά.