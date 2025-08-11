Μεταγραφικές ειδήσεις είχε και η Δευτέρα σε ποδόσφαιρο αλλά και σε μπάσκετ με τον ΠΑΟΚ να τονίζει πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την μεταγραφή του Γιακουμάκη, παρά τα όσα γράφονται στο Μεξικό.

Εν αρχή ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε την είδηση της προφορικής συμφωνίας του με τον Γιώργο Γιακουμάκη . Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλησε να διαψεύσει τα όσα γράφονται στο Μεξικό σχετικά με θέματα που προέκυψαν στην ολοκλήρωση της μεταγραφής τονίζοντας πως όλα βαίνουν καλώς. Ο Έλληνας επιθετικός αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του στην Κρουζ Αζούλ και αναμένεται να έρθει την Τρίτη στην Θεσσαλονίκη, αφού οι «ασπρόμαυροι» τα έχουν βρει τόσο με τον ίδιο όσο και με την μεξικανική ομάδα.

Στον Ολυμπιακό υπήρξε η επιστροφή του Ματιέ Βαλμπουενά (για την β' ομάδα του και για να κλείσει την καριέρα του), που ανακοινώθηκε. Από την άλλη ο Γιώργος Μασούρας θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Αλ Καλίτζ, όπου είναι προπονητής ο Γιώργος Δώνης. Πρακτικά έχει μπει η υπόθεση στο τελικό στάδιο, έχει προκύψει συμφωνία και η αναμονή σύμφωνα με το ρεπορτάζ έχει να κάνει με ζητήματα που αφορούν στην Ομοσπονδία και στο πως λειτουργεί σε έγκριση μεταγραφών.

Ως προς τις άλλες ομάδες ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου Ρουμάνου μεσοεπιθετικού Αλεξάντρου Ματσάν, ο οποίος βρίσκεται από το Σάββατο (9/8) στην Ελλάδα και πλεόν ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στα Καναρίνια, καθώς υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο. Επίσης υπήρξε ακόμα μία μεταγραφική κίνηση για την ΑΕΛ, με τους «Βυσσινί» να ανακοινώνουν την απόκτηση του 32χρονου Χιλιανού εξτρέμ, Άνχελο Σαγάλ . Ως προς τον Ατρόμητο παρελθόν αποτελεί ο Γιώργος Βρακάς με τον 24χρονο Έλληνα μεσοεπιθετικό να συνεχίζει την καριέρα του στην Μπρισμπέιν της Αυστραλίας. Εκτός αυτού ο 25χρονος δεξιός μπακ Πίτερ Κιόσο είναι ο παίκτης που θέλουν να κλείσουν στον Αστέρα Τρίπολης για το δεξί άκρο της άμυνας, από τη στιγμή που δεν προχώρησε του Τζάλοου.

Ο Άρης ανακοίνωσε την επιστροφή του Ελάιζα Μήτρου Λονγκ, στην ΑΕΚ ο Χαραλαμπόπουλος