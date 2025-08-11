LIVE TV: Η παρουσίαση των εμφανίσεων και των μεταγραφών του Βόλου
Ο Βόλος παρουσιάζει τις νέες του εμφανίσεις για τη σεζόν 2025/26 και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας.
Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση από τον εξωτερικό χώρο του Ξενία μέσω του Volos TV, τα αποκαλυπτήρια των νέων εμφανίσεων του Βόλου, καθώς και την παρουσίαση των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων της ομάδας:
