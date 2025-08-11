Ο Ντέρεκ Κουτέσα έγινε πατέρας, βιώνοντας μια από τις καλύτερες στιγμές του και αυτός ήταν ο λόγος της απουσίας του από την κυριακάτικη προπόνηση της ΑΕΚ.

Χαρούμενες στιγμές για τον Ντέρεκ Κουτέσα και για τη σύζυγό του καθώς έγιναν γονείς!

Ο 27χρονος Ελβετός μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ έγινε πατέρας με τη γυναίκα του να φέρνει στο κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Ο Ελβετός μεσοεπιθετικός ζει μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του και ο Μάρκο Νίκολιτς τον άφησε να τις χαρεί δίνοντας του άδεια στην προπόνηση της ΑΕΚ τη Κυριακή.