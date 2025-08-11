ΑΕΚ, Ντέρεκ Κουτέσα: Ο λόγος της απουσίας από τα καθήκοντα του είναι η πατρότητα!
Ο Ντέρεκ Κουτέσα έγινε πατέρας, βιώνοντας μια από τις καλύτερες στιγμές του και αυτός ήταν ο λόγος της απουσίας του από την κυριακάτικη προπόνηση της ΑΕΚ.
Χαρούμενες στιγμές για τον Ντέρεκ Κουτέσα και για τη σύζυγό του καθώς έγιναν γονείς!
Ο 27χρονος Ελβετός μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ έγινε πατέρας με τη γυναίκα του να φέρνει στο κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.
Ο Ελβετός μεσοεπιθετικός ζει μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του και ο Μάρκο Νίκολιτς τον άφησε να τις χαρεί δίνοντας του άδεια στην προπόνηση της ΑΕΚ τη Κυριακή.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.