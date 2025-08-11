Ζεβλάκοφ για Σιμάνσκι: «Παλεύει να ξεκαθαρίσει την κατάσταση με την ΑΕΚ»

Ο τεχνικός διευθυντής της Λέγκια Βαρσοβίας, Μίχαλ Ζεβλάκοφ τόνισε πως δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια συζήτηση μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση του Σιμάνσκι.

Ο Μίχαλ Ζεβλάκοφ, που είναι τεχνικός διευθυντής της Λέγκια Βαρσοβίας, μίλησε στο Canal+Sport αναφορικά με την υπόθεση του Νταμιάν Σιμάνσκι, που βρίσκεται στην λίστα των παικτών υπό παραχώρηση της ΑΕΚ.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και νυν στέλεχος της πολωνικής ομάδας ανέφερε πως ο Πολωνός αμυντικός μέσος προσπαθεί να ξεκαθαρίσει την κατάσταση με την «Ένωση» και μέχρι να συμβεί αυτό δεν θα υπάρξει κάποια περαιτέρω συζήτηση, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει ότι η ομάδα του έχει και εναλλακτική λύση, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα με τον Σιμάνσκι.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Μίχαλ Ζεβλάκοφ

«Ο Νταμιάν παλεύει ακόμα να ξεκαθαρίσει την κατάσταση με την ΑΕΚ. Μέχρι να υπάρξει μια καθαρή και διάφανη κατάσταση εκεί, δεν θα υπάρξει κάποια συζήτηση. Είναι δύσκολο για μένα να πω τι ακριβώς θέλει η ΑΕΚ. Έχουν πει ότι δεν υπολογίζουν τον Σιμάνσκι. Έχουμε και εναλλακτική λύση, θα δούμε τι θα συμβεί»