Σύμφωνα με το «newspaper.gr» σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια σε κεντρικούς δρόμους του Βόλου, μεταξύ οπαδών που βρέθηκαν στην πόλη για το φιλανθρωπικό τουρνουά.

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη μέρα του φιλανθρωπικού τουρνουά του Βόλου, στο οποίο οι Θεσσαλοί φιλοξενούν ΑΕΛ, Πανσερραϊκό και Λεβαδειακό, όμως όπως προκύπτει υπήρξε ένταση στην πόλη. Σύμφωνα με το «newspaper.gr» το απόγευμα της Κυριακής (10/8) σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, πριν το πρώτο ματς του τουρνουά.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα ομάδες οπαδών που βρέθηκαν στην πόλη για να παρακολουθήσουν τους αγώνες, ενεπλάκησαν σε συμπλοκές σε σημεία γύρω από το κέντρο, προκαλώντας αναστάτωση σε διερχόμενους πολίτες και οδηγούς. Ανταλλαγή υβριστικών συνθημάτων, ρίψη αντικειμένων και μικροσυμπλοκές καταγράφηκαν σε διάφορα σημεία, με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Οι διοργανωτές του τουρνουά καταδίκασαν κατηγορηματικά τα επεισόδια, τονίζοντας πως η εκδήλωση πρέπει να διατηρήσει τον φιλανθρωπικό και αθλητικό της χαρακτήρα. Τα μέτρα ασφαλείας θα παραμείνουν αυξημένα και τη δεύτερη ημέρα του τουρνουά.