Ο Λεβαδειακός πήρε την πρόκριση στον τελικό του φιλανθρωπικού τουρνουά που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό. Οι Βοιωτοί επικράτησαν με 2-0 της ΑΕΛ, με τους «βυσσινί» να δημιουργούν σε ακόμα ένα ματς πολλές ευκαιρίες αλλά να μην μπορούν να σκοράρουν.

Με το παιχνίδι της ΑΕΛ με τον Λεβαδειακό ξεκίνησε το τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που διεξάγεται στο Βόλο. Την πρόκριση στον τελικό πήραν οι Βοιωτοί που επικράτησαν με 2-0 των Θεσσαλών. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου είχε την ουσία, σε αντίθεση με αυτή του Γιώργου Πετράκη που σε ακόμα ένα φιλικό δημιούργησε πολλές ευκαιρίες, περισσότερες από την αντίπαλό της, χωρίς όμως να καταφέρει να σκοράρει.

Δυνατό ξεκίνημα και γρήγορο γκολ για Λεβαδειακό

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο, ένα ημίχρονο στο οποίο ο Λεβαδειακός ξεκίνησε πιο δυνατά και πίεσε από το πρώτο λεπτό, χάνοντας αρχικά ευκαιρία με τον Γκούμα και με τον Όζμπολτ και οι δύο μετά από λάθη της άμυνας των «βυσσινί». Στο 9’ όμως κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Συγκεκριμένα οι Βοιωτοί έβγαλαν ωραία κόντρα με τον Μπάλτσι να σκοράρει προ κενής εστίας κάνοντας το 0-1. Ένα γκολ που επιβεβαίωσε το καλύτερο ξεκίνημα των τυπικά φιλοξενουμένων.

Ανέβηκε η ΑΕΛ αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει

Μετά το κακό ξεκίνημα το οποίο της στοίχισε και ένα γκολ, η ΑΕΛ ανέβασε ταχύτητα και προσπάθησε με την σειρά της να βγει μπροστά και να διεκδικήσει το γκολ. Στο 19’ έφτασε κοντά στο 1-1, αλλά ο Γκαραβέλης έδιωξε το σουτ του Μούργου. Οκτώ λεπτά αργότερα ο Μούργος βρήκε ωραία τον Τούπτα με τον Γκαραβέλη να διώχνει και πάλι. Στο 34’ οι Θεσσαλοί σκόραραν, με τον Γκάρατε να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα του Λεβαδειακού με κεφαλιά μετά από εξαιρετικό φάουλ του Μούργου, με το γκολ να ακυρώνεται ως οφσάιντ. Μια φάση για την οποία διαμαρτυρήθηκαν οι τυπικά γηπεδούχοι και ουσιαστικά ήταν η τελευταία του ημιχρόνου.

Μία φάση, ένα γκολ για Λεβαδειακό στο δεύτερο ημίχρονο

Στο δεύτερο ημίχρονο και πάλι ο Λεβαδειακός ήταν η ομάδα που κατάφερε να σκοράρει. Συγκεκριμένα στο 58’ ο Γκούμας με εξαιρετική κάθετη βρήκε τον Όζμπολτ και αυτός με ακόμα καλύτερη προσπάθεια και σουτ νίκησε τον Μελίσσα κάνοντας έτσι το 0-2. Οι Θεσσαλοί από εκείνο το σημείο προσπάθησαν και πάλι να αντιδράσουν χωρίς όμως να τα καταφέρουν με το 0-2 να μένει ως το τέλος. Και έμεινε ως το τέλος για στο 88’ αρχικά με την κεφαλιά του Τσάκλα και εν συνεχεία με νέα προσπάθεια να μην περνάει η μπάλα την γραμμή σε μια διπλή μεγάλη ευκαιρία για τους «βυσσινί».

Οι Συνθέσεις

ΑΕΛ (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Αποστολάκης (78′ Παπαγεωργίου), Κοβάτσεβιτς (84′ Κοσονού), Φεριγκρά, Παντελάκης (78′ Τσάκλα), Στάικος (67′ Ατανάσοφ), Πέρεζ (84′ Σουρλής), Τούπτα, Μούργος (84′ Πασάς), Δημηνίκος (41′ λ.τ. Χατζηστραβός), Γκαράτε (67′ Γιούσης).

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Γκαραβέλης (86′ Σουρδής), Βήχος (86′ Φίλων), Τσάπρας (78′ Τσιβελεκίδης), Τσοκάι, Λιάγκας, Τσιμπόλα (46′ Συμελίδης), Αμπού Χάνα (78′ Βέρμπιτς), Μπάλτσι (78′ Κασέμι), Κωστή (78′ Παλάσιος), Γκούμας (62′ Πεντρόζο), Όζμπολτ (62′ Μανθάτης).

Διαιτητικό «Κουαρτέτο»

Παγωνόπουλος, Λεωνίδας, Γεωργαντζής, Θάνος.