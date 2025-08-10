ΠΑΟΚ, μεταγραφές: «Η Σλάβια Πράγας απέρριψε και τη νέα πρόταση για Ζαφείρη», γράφουν στην Τσεχία
Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε τεράστια πρόταση στη Σλάβια Πράγας για τη μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη, όμως δεν βγήκε «λευκός καπνός». Όπως μετέδωσαν στην Τσεχία η ομάδα του διεθνή Έλληνα χαφ απέρριψε και τη νέα προσφορά των Θεσσαλονικιών.
Ο Ιβάν Σαββίδης απέδειξε το πόσο θέλει να ντύσει στα ασπρόμαυρα τον νεαρό μέσο, καθώς έβαλε στο τραπέζι 10,5 εκατομμύρια ευρώ, συν ακόμα 1,5 εκατ. ευρώ με μπόνους αλλά και ποσοστό μεταπώλησης, όμως η διοίκηση της Σλάβια είπε και πάλι «όχι».
Πρόκειται για αμια αναμενόμενη κίνηση με δεδομένο πως ο Ζαφείρης αποτελεί τόσο ένα από τα πλέον πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία του κλαμπ της Τσεχία, όσο και για ένα αναπόσπαστο «γρανάζι» της ομάδας του σε αγωνιστικό επίπεδο.
Ο ίδιος ο παίκτης θέλει να φορέσει τα ασπρόμαυρα και να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη και μένει να φανεί εάν αυτή του η θέληση και η πίεση που θα ασκήσει στη Σλάβια θα αποφέρει «καρπούς».
