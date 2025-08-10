Ο Μόουζες Οντουμπάτζο τράβηξε τα βλέμματα στα Σπάτα κατά την έναρξη της προετοιμασίας της ΑΕΚ για τη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού.

Το πρωί της Κυριακής οι παίκτες της ΑΕΚ μετά το χθεσινό ρεπό επέστρεψαν στα Σπάτα και ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για τη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού την προσεχή Πέμπτη με στόχο την πρόκριση στα play off του Conference League.

Αυτός που τράβηξε τα βλέμματα ήταν ο Μόουζες Οντουμπάτζο, ο οποίος έκανε την εμφάνισή του έχοντας αποκτήσει νέο λουκ! Ο Άγγλος δεξιός μπακ της ΑΕΚ αποχωρίστηκε το πλούσιο μαλλί με το οποίο τον είχαμε συνηθίσει στα ελληνικά γήπεδα και ήταν λίγο... ντροπαλός μπροστά στην κάμερα!