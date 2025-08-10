Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τα πολλά και σοβαρά θέματα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και τις μεγάλες αλλαγές και εξελίξεις που μπορεί να προκύψουν μέσα σε αυτό τον μήνα, ακόμη και στην υπόθεση Ζαφείρη.

Τι γίνεται στον ΠΑΟΚ… Ένας χαμός γεγονότων, πάρα πολύ πλούσιο ρεπορτάζ και όλα αυτά μέσα στο διάστημα κρίσιμων αγώνων. Θέλω να δω πώς θα είμαστε… τέλη Αυγούστου και πραγματικά δεν ξέρω!

Όπως και να έχει, ο ΠΑΟΚ θα είναι καλά αν στο τέλος του μήνα βρίσκεται μέσα στο stage του Europa League. Τα άλλα έπονται. Η Ευρώπη είναι η… μισή χρονιά. Γιατί πέρα από το γόητρο, το ranking, το οικονομικό, το κλίμα στα αποδυτήρια, φτιάχνει ή χαλάει τους πάντες και ενόψει πρωταθλήματος. Τα καλοκαιρινά προκριματικά επηρεάζουν και το πρωτάθλημα. Τόσο… άτιμα παιχνίδια, τόσο νωρίς.

Μια που ξεκινήσαμε από αυτό το μεγάλο θέμα. Ο ΠΑΟΚ επί Λουτσέσκου και τα πέντε τελευταία χρόνια, παρουσιάζει κακό πρόσωπο στο πρώτο ματς της σεζόν. Είναι ανέτοιμος για ματς τεράστιας σημασίας, ανεξάρτητα από αντίπαλο και διοργάνωση. Πέντε σερί χρόνια και στο πρώτο ματς…. υποφέρει. Στην πορεία φυσικά και το βρίσκει και -σχεδόν- πάντα φθάνει το ταβάνι του. Νομίζω ότι θα έπρεπε η εικόνα του να είναι καλύτερη και οι παίκτες σε πιο… φρέσκια φάση ενόψει των πρώτων-πρώτων αγώνων.

Είναι πολύ βέβαιο ότι την Πέμπτη στην Αυστρία ο ΠΑΟΚ θα παίξει καλύτερα. Ποδόσφαιρο είναι όμως και κανείς δεν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι και… μπαλάρα να παίξει, θα καταφέρει να προκριθεί. Φυσικά και να για να αποκλειστεί θα πρέπει να χάσει… Όπως και να έχει, ό τι και αν γίνει εκείνο το βράδυ, η έμπειρη ομάδα του Λουτσέσκου πρέπει να βρει τον τρόπο να προκριθεί. Τον οποιονδήποτε τρόπο…

Μεταγραφές και υπερβάσεις

Μέσα στην εβδομάδα τα δεδομένα για τον Γιακουμάκη έδειχναν -στη θεωρία- ότι δεν βγαίνουν! Πολύ μεγάλο ποσό για τα δικαιώματά του, ακόμη και για να καθοριστεί οψιόν αγοράς για του χρόνου, τεράστια συμβόλαιο με τους Μεξικανούς πολύ σκληρούς και τον ΠΑΟΚ να έχει συγκεκριμένο ταβάνι. Στον ΠΑΟΚ όμως αισιοδοξούσαν και είχαν βρει το δρόμο. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρόκειται για… μονόδρομο. Έχεις μαζί σου τον παίκτη. Βρήκαν τη λύση στο γρίφο και τώρα θα δούμε πώς ο Έλληνας φορ με τα εκπληκτικά συμβόλαια τελευταία, θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Λουτσέσκου για έναν ΠΑΟΚ που θυμίζουμε ότι δεν παίζει τόσο πολύ για τον φορ του.

Κάπως έτσι και… πιο δύσκολα είναι τα δεδομένα και για τον Ζαφείρη. Ξεκινάς και λες… «που πάω τώρα;» Παρολ’ αυτά στον ΠΑΟΚ έχουν βρει έναν τρόπο να κάνουν σημαντικά βήματα και στην υπόθεση αυτή. Εννοείται μαζί και με τον παίκτη στον οποίο πρότειναν επίσης 1,6 εκ, ευρώ ετησίως! Ο ΠΑΟΚ έχει ελπίδες γι αυτή την τεράστια μεταγραφή. Όχι πολλές, είναι μία δύσκολη υπόθεση, αλλά όπου δεν δίνουν λύση τα λεφτά, μπορούν να μιλήσουν τα…πολλά λεφτά, μαζί και με το ελληνικό μυαλό…

Σε κάθε περίπτωση ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλη ανάγκη για ποιοτική αναβάθμιση σε όλο τον άξονά του. Στα χαφ 100%, στον φορ ίσως και με άλλη λύση πέρα από τον Γιακουμάκη και φυσικά στον στόπερ. Φανταστείτε τι μεταγραφικός Αύγουστος έχει ξεκινήσει…

* Στο δεύτερο ματς στην Αυστρία ΟΛΑ μα ΟΛΑ θα παίξουν ρόλο. Όπως ακριβώς και σε έναν πολύ μεγάλο τελικό, όπου τα πάντα μετράνε. Διαιτητής είναι ο Ισραηλινός Γκρινφιλντ που πήγε πρόπερσι να στερήσει το πρωτάθλημα μέσα στο Χαριλάου. Σε έναν άλλο τελικό όπου ο ΠΑΟΚ κέρδισε αλλά έγιναν τεράστιες προσπάθειες από πολλές πλευρές για το αντίθετο…

* Ο ΑΣ ΠΑΟΚ με τις αποφάσεις του παίζει τεράστιο ρόλο στο κλίμα που έχει διαμορφωθεί από τις 16 Ιουνίου και μετά. Μετά από ανακοινώσεις που δεν βοήθησαν τόσο πολύ να απαντηθούν όλες οι αυτονόητες ερωτήσεις των ΠΑΟΚτσήδων για το θέμα του γηπέδου και την αντιμετώπιση του Σαββίδη, έφθασε αύριο η ώρα για τη συνέντευξη Τύπου που προφανώς θα ξεκαθαρίσουν αρκετά ζητήματα. Για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.

ΚΑΙ σε αυτό το μεγάλο θέμα για τον ΠΑΟΚ, ΟΛΑ είναι ανοικτά! Τα πάντα μπορεί να συμβούν…

Για όσους ζουν σε… άλλο κόσμο και τα βλέπουν όλα καλά και ωραία στον ΠΑΟΚ, μόλις χθες σελίδα στο διαδίκτυο με τον τίτλο… «φίλοι Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ» αποφάσισαν να σταματήσουν τη λειτουργία της σελίδας τους γράφοντας: «Μετά από αρκετή σκέψη αποφασίσαμε την προσωρινή παύση λειτουργίας της σελίδας μέχρι να αποκατασταθεί το κλίμα διχόνοιας που έχει δημιουργηθεί και να επανέλθει η περιβόητη ενότητα. Δεν μας εκφράζει ούτε η αρρωστημένη αντιπαλότητα μεταξύ συνοπαδών που έχει ξεφύγει τελείως ειδικά στα σοσιαλ μιντια, ούτε οι αντιμαχόμενες ανακοινώσεις όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Ο ΠΑΟΚ στο μυαλό και στη σκέψη μας δεν μπορεί να είναι χωρισμένος σε 2 στρατόπεδα. Ούτε στους χειρότερους εφιάλτες μας δεν θα μπορούσαμε να δούμε αυτό που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα. Μια “οικογένεια” στα πρόθυρα εμφυλίου. Η εσωστρέφεια, οι προσωπικές επιδιώξεις και τα οικονομικά συμφέροντα να είναι πάνω από το: “Ο ΠΑΟΚ πάνω απ’ όλα”. Αδιανόητο».