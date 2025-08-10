Η τοποθέτηση του προπονητή της Σλάβια Πράγας, Γίντριχ Τρπισόφσκι, για το μέλλον του Χρήστου Ζαφείρη, που απασχολεί έντονα τον ΠΑΟΚ, μετά το τέλος του αγώνα κόντρα στην Τέπλιτσε.

Ο Γίντριχ Τρπισόφσκι εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι ο Χρήστος Ζαφείρης θα παραμείνει στη Σλάβια Πράγας, παρά την επίσημη πρόταση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ που κατέθεσε ο ΠΑΟΚ και η οποία απορρίφθηκε από τη διοίκηση του τσεχικού συλλόγου, όπως έγινε γνωστό πριν από την αναμέτρηση με την Τέπλιτσε (3-0), όπου ο Έλληνας μέσος βρήκε το δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα.

«Στο ματς με τη Σλοβάτσκο είχα πει ότι ο Ζάφι δεν ήταν εντελώς ο εαυτός του. Φυσικά, γνωρίζουμε όλοι τι συμβαίνει γύρω του. Την Πέμπτη μιλήσαμε μαζί του και με τον Χούστια και μας είπε ότι είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στη Σλάβια, ότι σήμερα θα έκανε ένα καλό παιχνίδι – και το απέδειξε με το γκολ που πέτυχε. Αυτό ήταν το μόνο που συζητήσαμε. Πιστεύω ότι ο Ζάφι θέλει να μείνει εδώ. Για εμάς είναι παίκτης-κλειδί», δήλωσε ο τεχνικός της Σλάβια στη συνέντευξη Τύπου.