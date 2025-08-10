Ο Έλληνας αριστερός μπακ και ο διεθνής σέντερ φορ της Πογκόν είναι δύο παίκτες που κατά καιρούς συνδέονται και με τον Ολυμπιακό. Ποιά είναι όμως τα δεδομένα για εκείνους;

Γιαννούλης και Κουλούρης. Κουλούρης και Γιαννούλης. Δύο ονόματα που σε επίπεδο ελληνικής αγοράς γίνονται hot ανά καιρούς και που κατά διαστήματα έχουν συνδεθεί με όλες τις μεγάλες ελληνικές ομάδες και φυσικά και με τον Ολυμπιακό .

Αφού ξεκαθαρίσουμε πως δεν προκύπτει ρεπορταζιακά ο Ολυμπιακός να έχει κάνει κίνηση είτε για τον ακραίο μπακ της Άουγκσμπουργκ είτε για τον φορ της Πόγκον να δούμε και το status τους. Αρχικά ο Κουλούρης στα 29 του χρόνια, που ανήκει στη Πόγκον. Φέτος έχει 3 γκολ σε 2 αγώνες και οι Πολωνοί μέσω των όσων επικοινωνεί η διοίκησή τους δεν θέλουν με τίποτα να τον πουλήσουν παρά τις κρούσεις που υπάρχουν από το εξωτερικό. Η πρόθεσή τους είναι να μείνει στο ρόστερ τους.

Ο ίδιος ο παίκτης που πέρυσι είχε 31 γκολ σε 37 αγώνες νιώθει πως κάτι έχει αφήσει ανολοκλήρωτο σε επίπεδο μεγάλων ομάδων στην Ελλάδα αλλά είναι πολύ καλά στη Πόγκον. Ακόμα και να φύγει πάντως αυτό δεν θα γίνει με... ψίχουλα.