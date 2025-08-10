Κουλούρης - Γιαννούλης: Τα vibes που υπάρχουν για το ποδοσφαιρικό μέλλον των δύο Ελλήνων παικτών
Γιαννούλης και Κουλούρης. Κουλούρης και Γιαννούλης. Δύο ονόματα που σε επίπεδο ελληνικής αγοράς γίνονται hot ανά καιρούς και που κατά διαστήματα έχουν συνδεθεί με όλες τις μεγάλες ελληνικές ομάδες και φυσικά και με τον Ολυμπιακό.
Αφού ξεκαθαρίσουμε πως δεν προκύπτει ρεπορταζιακά ο Ολυμπιακός να έχει κάνει κίνηση είτε για τον ακραίο μπακ της Άουγκσμπουργκ είτε για τον φορ της Πόγκον να δούμε και το status τους. Αρχικά ο Κουλούρης στα 29 του χρόνια, που ανήκει στη Πόγκον. Φέτος έχει 3 γκολ σε 2 αγώνες και οι Πολωνοί μέσω των όσων επικοινωνεί η διοίκησή τους δεν θέλουν με τίποτα να τον πουλήσουν παρά τις κρούσεις που υπάρχουν από το εξωτερικό. Η πρόθεσή τους είναι να μείνει στο ρόστερ τους.
Ο ίδιος ο παίκτης που πέρυσι είχε 31 γκολ σε 37 αγώνες νιώθει πως κάτι έχει αφήσει ανολοκλήρωτο σε επίπεδο μεγάλων ομάδων στην Ελλάδα αλλά είναι πολύ καλά στη Πόγκον. Ακόμα και να φύγει πάντως αυτό δεν θα γίνει με... ψίχουλα.
Από την άλλη είναι ο Γιαννούλης, επίσης στα 29 του. Με συνεχή παρουσία στο εξωτερικό από το 2021 και μετά και μέλος της Άουγκσμπουργκ από το 2024 και μετά. Ο έμπειρος διεθνής ακραίος μπακ με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν δεν σκέφτεται ούτε την επιστροφή του στην Ελλάδα αλλά ούτε και έχει τάσεις φυγής από τον γερμανικό σύλλογο στον οποίο είχε πέρυσι 34 ματς με 1 γκολ και 5 ασίστ. Το τι μπορεί να γίνει στο μέλλον κανένας δεν γίνεται να το προδικάσει (στο 100%). Ωστόσο σε αυτή τη φάση αυτά είναι τα δεδομένα για τους 2 αυτούς παίκτες.
