Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την αναζήτηση χαφ, με τον 23χρονο Μπένζαμιν Μποσουαρί της Σεντ Ετιέν να βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα των «ασπρόμαυρων».

Με στόχο την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή, όπου αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο οι Μεϊτέ, Καμαρά και Οζντόεφ, ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Μπένζαμιν Μποσουαρί.

Ο Μαροκινός μέσος με βελγικό διαβατήριο αγωνίζεται στη Σεντ Ετιέν τα τελευταία τρία χρόνια, καταγράφοντας 96 συμμετοχές και 2 γκολ.

Την περσινή σεζόν, η Σεντ Ετιέν έπαιξε στη Ligue 1, με τον Μποσουαρί να έχει 26 συμμετοχές, 1 γκολ και συνολικά 1.837 λεπτά συμμετοχής. Παρά την προσπάθεια, η ομάδα υποβιβάστηκε ξανά στη δεύτερη κατηγορία.

Η αξία του ποδοσφαιριστή εκτιμάται στα 5 εκατ. ευρώ, ενώ το συμβόλαιό του με τον γαλλικό σύλλογο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026.

Διεθνής με την εθνική ομάδα του Μαρόκου (4 συμμετοχές), ο Μποσουαρί ξεκίνησε από ακαδημίες του Βελγίου, αγωνίστηκε σε Βίλεμ και Φορτούνα Σιτάρντ, πριν μεταγραφεί στη Ρόντα το 2020 και από εκεί στη Σεντ Ετιέν το 2022, με κόστος 1,3 εκατ. ευρώ.