Η υπόθεση του Αργεντίνου εξτρέμ που αποτελεί στόχο του Ολυμπιακού βρίσκεται πλέον σε... αδιέξοδο, καθώς Μπόκα Τζούνιορς και Ουνιόν είναι στα «μαχαίρια» αναφορικά με το ποσοστό μεταπώλησης του παίκτη.

Ο Κέβιν Ζενόν απασχολεί τις τελευταίες ημέρες το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν κάνει κίνηση για την απόκτηση του Αργεντίνου εξτρέμ.

Ωστόσο, η υπόθεση μόνο απλή δεν είναι, καθώς ο ποδοσφαιριστής της Μπόκα Τζούνιορς που πήρε μεταγραφή από την Ουνιόν Σαντα Φε, αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο και έχει βάλει τις δυο ομάδες σε κόντρα.

Όπως αναφέρει ξένο δημοσίευμα, οι Πειραιώτες κατέθεσαν πρόταση 7 εκατ. δολαρίων για το 80% των δικαιωμάτων του 24χρονου ποδοσφαιριστή, όμως το ποσό αυτό δεν ικανοποίησε την ομάδα της Αργεντινής. Ακόμη και αν βρεθεί λύση όμως, θα πρέπει να υπάρξει συμβιβασμός μεταξύ Μπόκα και Ουνιόν, αφού οι άνθρωποι της δεύτερης ισχυρίζονται πως η ομάδα του Ρικέλμε δεν θέλει να δώσει το ποσό που έχει συμφωνηθεί, αλλά ένα νέο ποσοστό μεταπώλησης σε ομάδα της Ευρώπης, της τάξεως του 20%.

«Λάβαμε ενημέρωση ότι τα χρήματα που προσφέρονται θέλει να τα κρατήσει αποκλειστικά η Μπόκα. Με πήρε ο εκπρόσωπος για να μας προτείνει να παραμείνουμε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο με το 20% μιας μελλοντικής μεταπώλησης. Δεν είναι αυτή η θέση της διοίκησης. Με τις οικονομικές ανάγκες που έχουμε ως σύλλογοι με πιο αδύναμη οικονομία, δεν είμαστε σε θέση να αναβάλουμε έσοδα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ουνιόν.

Ο ίδιος ο παίκτης επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη, όμως φαίνεται πως οι Πειραιώτες θα πρέπει να περιμένουν τις εξελίξεις αναφορικά με το παραπάνω ζήτημα, πριν επανέλθουν στην υπόθεση.