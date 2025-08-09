Στην Πολωνία γράφουν ότι η μεταγραφή του Νταμιάν Σιμάνσκι στη Λέγκια πρόκειται να ολοκληρωθεί, με την ΑΕΚ, ωστόσο, να μην έχει δεχθεί ακόμα πρόταση για την παραχώρηση του παίκτη.

Δημοσιεύματα από την Πολωνία αναφέρουν ότι σύντομα θα προστεθεί ένα τέταρτο όνομα στη λίστα των μεταγραφών της Λέγκια Βαρσοβίας, με τον Νταμιάν Σιμάνσκι της ΑΕΚ να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των Πολωνών.

Σύμφωνα με το TVPSPORT.PL, η υπόθεση της μεταγραφής του διενθούς μέσου είναι και παλι προτεραιότητα και οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών έχουν αρχίσει εδώ και καιρό, ωστόσο στο παρελθόν υπήρξαν εμπόδια, κυρίως λόγω της σχέσης του παίκτη με τους Κιτρινόμαυρους.

Ο αθλητικός διευθυντής της Λέγκια, Μιχάλ Ζεβλάκοφ, είχε δηλώσει στα μέσα Ιουλίου ότι η ομάδα αναζητά έναν εξάρι και ο Σιμάνσκι ταιριάζει απόλυτα στο προφίλ αυτό. Οι Πολωνοί, ωστόσο, θέλουν να τον αποκτήσουν ως ελεύθερο όπως αναφέρουν πηγές από την χώρα.

Πάντως, μέχρι στιγμής η Ένωση αξιώνει συγκεκριμένο ποσό για την παραχώρησή του κι όπως φαίνεται δεν έχει δεχθεί επίσημη πρόταση από τη Λέγκια, γεγονός έχει βάλει την υπόθεση της μεταγραφής του σε αναμονή.

