Η απόκτηση ακραίου επιθετικού βρίσκεται εντός των βασικών προτεραιοτήτων του Άρη, ενδεχομένως όμως να μην αποτελεί την υπ’ αριθμόν 1 βασική ανάγκη της ομάδας κρίνοντας από τις αδυναμίες που έδειξε στους αγώνες με την Αράζ Ναχτσιβάν.

Με πειστήριο τα χαρακτηριστικά του διψήφιου αριθμού ποδοσφαιριστών που αποκτήθηκαν αυτό το καλοκαίρι, είναι φανερό ότι, το αγωνιστικό σχέδιο δεν εμπεριέχει την απόκτηση αμυντικού χαφ. Ο Άρης προχώρησε στην προσθήκη τεσσάρων παικτών στον άξονα, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν σε πολλούς τομείς, όχι όμως σ’ αυτό των πολλών τρεξιμάτων στον άξονα της μεσαίας γραμμής ή τουλάχιστον, αυτό έδειξαν οι τρεις εξ’ αυτών στα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πρόκειται για επιλογές που έγιναν βάσει του αγωνιστικού σχεδιασμού και κυρίως του ποδοσφαιρικού μοντέλου που θα επιδιώξουν να λανσάρουν οι «κίτρινοι» την επόμενη χρονιά.

Ο Ούρος Ράτσιτς αποκτήθηκε για να δώσει όγκο, δύναμη και ύψος στον χώρο της μεσαίας γραμμής παράλληλα της τεχνικής κατάρτισής του και της ικανότητας στην πρώτη πάσα. Ο Σέρβος εμφανίστηκε βαρύς και ανέτοιμος με περιορισμένο αριθμό τρεξιμάτων. Ο Φρέντρικ Γένσεν ήρθε στο «Κλ. Βικελίδης» με την προσδοκία ότι θα αποτελέσει τον φυσικό αντικαταστάτη του Βλάντιμιρ Νταρίντα αλλά έχοντας μείνει πίσω σε φυσική κατάστασή, κάθε άλλο παρά, βοήθησε προς την κατεύθυνση σχετικού συμπεράσματος.

Η δημιουργία και η κίνηση μεταξύ των γραμμών συνθέτουν τα δύο βασικά στοιχεία του Ολίμπιου Μορουτσάν ο οποίος επίσης ήρθε ολοκληρωτικά ανέτοιμος έχοντας ξεπεράσει έναν τραυματισμό ο οποίος τον κράτησε εκτός δράσης για οκτώ μήνες. Ο Γκαμπριέλ Μισεουί έχει χαρακτηριστικά αντίστοιχα του Ρουμάνου, με δημιουργία στους μικρούς χώρους, και λόγω της εικόνας που παρουσίασε στον μικρό αριθμό προπονήσεων στις οποίες συμμετείχε, ήδη δοκιμάζεται και στην πτέρυγα ούτως ώστε να καταγραφούν τα θετικά και αρνητικά στοιχεία του.

Συνεπώς, το ερώτημα που θα απαντηθεί μέσα από τον τρόπο λειτουργίας του club αφορά την επιμονή ή την αναπροσαρμογή του αγωνιστικού πλάνου του. Αυτό θα εξαρτηθεί από αν θα προχωρήσει στην προσθήκη ποδοσφαιριστή με περισσότερα τρεξίματα στον άξονα της μεσαίας γραμμής και φυσικά, με μεγαλύτερη ικανότητα στον ανασταλτικό τομέα. Είναι δεδομένο ότι ο Μαρίνος Ουζουνίδης επιμένει στην απόκτηση τέτοιου παίκτη καθώς θεωρεί ότι θα συμβάλλει στην εύρεση ισορροπίας, ειδικά στα παιχνίδια στα οποία η ομάδα θα πρέπει να παρουσιάζεται πιο συμπαγής στην άμυνα.

Έχει σημασία επίσης το γεγονός ότι στις συζητήσεις που έγιναν εσωτερικά της ομάδας αναγνωρίστηκε μεν η χρησιμότητα της παρουσίας παίκτη αυτών των χαρακτηριστικών, αλλά δεν εντάχθηκε στα βασικά αίτια του αποκλεισμού από την Αράζ Ναχτσιβάν. Επί τούτου, θεωρήθηκε ότι αρκετοί από τους παρόντες δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες και τις απαιτήσεις των αγώνων. Είτε πρόκειται για την αμυντική τετράδα είτε για την αντίστοιχη επιθετική. Λόγω του τελευταίου εξάλλου διατηρείται και η πρόθεση απόκτησης ενός ακόμη ακραίου επιθετικού για την αριστερή πλευρά.

Εν τέλει, δεν αμφισβητείται η εγκυρότητας του βασικού συμπεράσματος καθώς ο Άρης εμφανίστηκε ανέτοιμος στα συγκεκριμένα παιχνίδια και σήμερα, διαπιστώνοντας την πραγματική δυναμική της Αράζ μέσα από την εμφατική παρέλαση της Ομόνοιας από το Μπακού, προφανώς αντιλαμβάνεται το μέγεθος της αποτυχίας του. Είναι αναμφίβολο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παικτών παρουσιάστηκαν ανέτοιμοι, πνευματικά και αγωνιστικά, παράλληλα των νεοαποκτηθέντων οι οποίοι ήταν αρκετά πίσω σε φυσική κατάσταση. Εξίσου φανερό είναι όμως και ότι οι παρόντες στον άξονα της μεσαίας γραμμής δεν καλύπτουν μία από τις βασικές ανάγκες, αυτή των πολλών και διαδοχικών τρεξιμάτων στον άξονα.