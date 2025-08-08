Μεντιλίμπαρ: «Δεν τελειώσαμε όλες τις φάσεις, θα μπορούσαμε να βάλουμε έξι – επτά γκολ»

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην κάμερα του Mega μετά τη φιλική νίκη του Ολυμπιαού επί της Αλ Τααβούν με 2-1.

Ο Ολυμπιακός στο τελευταίο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους νίκησε την Αλ Τααβούν από τη Σαουδική Αραβία με 2-1. Ο προπονητής των Πειραιωτών, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μίλησε στην κάμερα του Mega μετά το παιχνίδι και στάθηκε τόσο στην αστοχία της ομάδας του, όσο και στο σωστό πρέσινγκ που είδε από τους ποδοσφαιριστές του.

«Είδαμε πολύ καλά πράγματα, όπως η πίεση στην αντίπαλη περιοχή. Δεν τελειώσαμε όμως όλες τις φάσεις, θα μπορούσαμε να βάλουμε έξι – εφτά γκολ. Από την άλλη κάναμε λάθος στην άμυνα στο γκολ που δεχθήκαμε και μείωσαν το σκορ», είπε ο Βάσκος τεχνικός.

Από την πλευρά του σκόρερ Γκάμπριελ Στρεφέτσα ανέφερε: «Θέλω να κάνω την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για να φτάσω έτοιμος για το πρωτάθλημα και να το κατακτήσουμε και να τα πάμε καλά και στο Champions League».