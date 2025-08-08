Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για ένα χαρακτηριστικό και μία ανάγκη του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός έχει ένα χαρακτηριστικό στο παιχνίδι του, όπως το είδαμε και στα μέχρι τώρα φιλικά: είναι τέτοιος ο τρόπος με τον οποίο παίζει, που δίνει αρκετές έως πολλές ευκαιρίες στον σέντερ φορ του.

Από τα 12 γκολ στα πέντε φιλικά του, περισσότερα από το 50%, τα εφτά, τα έχουν πετύχει ο Ελ Κααμπί (πέντε) κι ο Γιάρεμτσουκ (δύο). Και δεν είναι μόνο αυτό: Αν έχετε προσέξει, ακόμη και τις συντριπτικά περισσότερες ευκαιρίες τις έχουν χάσει οι σέντερ φορ του, κυρίως ο Ουκρανός.

Απλά επιβεβαιώνεται μέσα κι από την προετοιμασία ότι ο Ολυμπιακός έχει μία εξάρτηση από τον κεντρικό του επιθετικό. Ευκαιρίες συνήθως δημιουργούνται. Από εκεί και πέρα, αν τις κάνει γκολ ο σέντερ φορ, όλα καλά. Αν, όμως, δεν τις κάνει γκολ, εκεί υπάρχει θέμα. Ας θυμηθούμε και το 1-1 με τη Χέρενβεν, που έχασε τα γκολ ο Γιάρεμτσουκ και οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν στην ισοπαλία.

Πού θέλω να το πάω: ο Ολυμπιακός είναι τυχερός που έχει έναν δεινό, ακόμη και σε επίπεδο Κυπέλλων Ευρώπης, εκτελεστή όπως ο Ελ Κααμπί. Και είναι εξίσου τυχερός που έχει κι ένα δεύτερο πολύ καλό επιθετικό, που δείχνει με την παρουσία του εδώ και κάποιους μήνες να έχει ξεπεράσει ένα κακό ξεκίνημα που είχε κάνει στην ομάδα.

Ακόμη κι έτσι, όμως, πρέπει να παίρνει γκολ κι από άλλους παίκτες του, από τους εξτρέμ κι από τους χαφ ιδίως, αλλά ενίοτε κι από τους αμυντικούς. Μέχρι τώρα στα φιλικά έχουν σκοράρει από μία φορά οι Τσικίνιο, Γιαζίτσι, Πνευμονίδης, Λιατσικούρας και Μπιανκόν. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται γκολ κι από αυτούς τους παίκτες, αλλά κι από τον Ζέλσον κι από τον Καμπελά κι από τον Στρεφέτσα κι από άλλους παίκτες. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι ο Κωστούλας είχε βάλει εφτά γκολ στο περασμένο πρωτάθλημα και τώρα είναι στην Μπράϊτον.

Υπό αυτή την έννοια είναι καλό για παράδειγμα ότι ο Πνευμονίδης «χώνεται» στις φάσεις και κυνηγάει το γκολ. Μπορώ να θυμηθώ τουλάχιστον τρία καλά τελειώματα του, έστω με τους αντίπαλους γκολκίπερ να τον νικάνε. Κι ο άλλος νεαρός από την Κ19, ο Λιατσικούρας, μοιάζει να το έχει, ερχόμενος από πίσω.

Από τις μεταγραφές, ακόμη δεν έχουμε δει τους Καμπελά, Στρεφέτσα και Νασιμέντο να σουτάρουν, ενδεχομένως και γιατί δεν έχουν παίξει πολύ. Αντίθετα, ο Σιπιόνι δεν το φοβάται το σουτ, πατάει περιοχή, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει καλά τελειώματα.

Σίγουρα δε, περιμένουμε πιο πολλά από τον Γιαζίτσι, που θεωρητικά το πιο καλό του κομμάτι είναι το αριστερό του πόδι, αλλά πάντοτε έως τώρα έχει πολύ άσχημα τελειώματα και δη από καλές θέσεις.

Άσχετο:

Έπεσε το μάτι μου σε μία μεταγραφή της Στρασμπούρ, στον Χοακίν Πανιτσέλι. Με περίπου 20 εκ. Ευρώ τον αγόρασε από την Αλαβές τον Αργεντίνο φορ. Κι εδώ πρέπει να σας πω ότι ο 22χρονος αυτός κυνηγός ήταν από τους πρώτους για τους οποίους έκανε σκάουτινγκ ο Ολυμπιακός από τον χειμώνα. Αλλά ο Πανιτσέλι δεν σταμάτησε να σκοράρει, έφτασε τα 21 γκολ στη Β΄ Ισπανίας και η τιμή του εκτοξεύθηκε σε αυτά τα επίπεδα στα οποία έφτασαν οι Γάλλοι.

Για να αποδειχθεί για μία ακόμη φορά πόσο δύσκολο είναι να πάρεις παίκτη από την Ισπανία, ακόμη κι από τη Β΄ κατηγορία, αφού οι τιμές έχουν ξεφύγει. Να σας θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός είχε ψαχτεί πολύ και για έναν ακόμη Αργεντίνο από τη Β΄ Ισπανίας, τον 26χρονο επιθετικό μέσο Μερκάου, τον οποίο τελικά η Έλτσε πούλησε με 8 εκ. Ευρώ στο MLS.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Παναθηναϊκός έπαιξε αρκετά έξυπνα κόντρα στην καλύτερη του ως ομάδα κυκλοφορίας και δημιουργίας Σαχτάρ, υπό την έννοια ότι δεν τις έδωσε πολλές φάσεις, με εξαίρεση δύο λάθη των Πάλμερ και Μαξίμοβιτς και τις στιγμές στα τελευταία λεπτά. Ήθελε να κρατήσει το μηδέν και να κυνηγήσει το γκολ κυρίως μέσα από τις στατικές φάσεις, στις οποίες έδειξε επικίνδυνος. Σίγουρα μπορούσε να κερδίσει, καθώς έβγαλε κι άλλες ευκαιρίες, όμως θα μπορούσε και να χάσει. Ο γκολκίπερ της Σαχτάρ έδειξε πολύ πειστικός, αλλά κι ο Ντραγκόφσκι έστω με μία αστάθεια έκανε τη δουλειά του.

Η Σαχτάρ κάποιες στιγμές τσούλησε εντυπωσιακά όμορφα την μπάλα, αλλά σπάνια είχε ουσία. Πολύ μέλι και τηγανίτα τίποτα. Θυμηθήκαμε λίγο το Ντινάμο Κιέβου-Πάφος 0-1. Απλά οι Κύπριοι έκαναν το γκολ στο 84΄, ενώ ο Σβιντέρσκι το έχασε στο 80’. Δεν είχε καλά σουτ ο Τετέ, ενώ γενικά ο Παναθηναϊκός μοιάζει αγχωμένος στην ευρωπαϊκή παρουσία του φέτος, με συνέπεια να δυσκολεύεται στο σκοράρισμα, αν και λογικά όταν κάνεις φάσεις θα έρθουν και τα γκολ κάποια στιγμή. Τουλάχιστον αμυντικά βελτιώνεται, αφού στο πρώτο ματς με τη Ρέϊντζερς είχε φάει δύο γκολ, στο δεύτερο ένα και στο τρίτο, χθες, κανένα!

Παρεμπιπτόντως, στον Παναθηναϊκό δεν μπορεί να έχουν το παραμικρό παράπονο για τη διαιτησία του Λάμπρεχτς, που τους είχε σφυρίξει και το Μάρτιο στη νίκη 3-2 επί της Φιορεντίνα. Ο Βέλγος έβγαλε μία κίτρινη κάρτα στα τέσσερα φάουλ του Τσιριβέλια και έξυπνα ο προπονητής Βίτορ Περέϊρα τον έκανε αλλαγή από το 56’, καθώς θα ήταν αδύνατο να γλιτώσει την κόκκινη με τα φάουλ που έκανε.

Και για το τέλος ένα ιμότζι