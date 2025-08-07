Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να μπει στην «κούρσα» για την απόκτηση του 26χρονου μέσου της Ουντινέζε, Μαρτίν Παγιέρο, τον οποίο διεκδικούν οι Παλμέιρας και Ατλέτικο Μινέιρο, σύμφωνα με το «Football Italia».

Πρόθυμο να αναμειχθεί στα πλάνα της Παλμέιρας και της Ατλέτικο Μινέιρο για την απόκτηση του Μαρτίν Παγιέρο της Ουντινέζε, παρουσιάζουν τον Παναθηναϊκό οι Ιταλοί.

Σύμφωνα με το «Football Italia», ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να ανταγωνιστεί τους δύο βραζιλιάνικους συλλόγους και να κινηθεί προς την απόκτηση του 26χρονου Αργεντινού μέσου. Παρ' όλα αυτά, το ποσό που φέρεται να ζητάει η Ουντινέζε είναι τουλάχιστον 8-9 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα δεν είναι διατεθειμένη να δεχθεί πρόταση δανεισμού με οψιόν αγοράς στο τέλος της σεζόν. Στο δημοσίευμα πάντως τονίζεται ότι το Τριφύλλι είναι ισχυρός ανταγωνιστής των δύο ομάδων.

Ο Παγιέρο που αγωνίζεται στο κέντρο της μεσαίας γραμμής, αλλά και ως επιτελικός μέσος, αποκτήθηκε από τους Ιταλούς το 2023 για 3 εκατ. ευρώ από την Μίντλεσμπρο και το συμβόλαιό του λήγει το 2027. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε 27 αγώνες για την Ουντινέζε σημειώνοντας ένα γκολ και δύο ασίστ.