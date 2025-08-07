Ο Μουζακίτης ετοιμος να... σαρώσει το Golden Boy Web: Ο τρόπος που μπορείς να ψηφίσεις

Η Tuttosport άνοιξε την ψηφορορία για τον δεύτερο γύρο του Golden Boy Web, με τον Χρήστο Μουζακίτη να ξεκινάει ως φαβορί.

Ο Χρήστος Μουζακίτης είχε σαρώσει στον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας για το Gonden Boy Web και από σήμερα το πρωί έχει μπει στην μάχη του δεύτερο γύρου για το βραβείο της Tuttosport.

Στα αποτελέσματα που είχαν ανακοινωθεί στις αρχές Ιουλίου, ο ταλαντούχος άσος του Ολυμπιακού είχε λάβει το 33,3% των 300.000 ψήφων που είχαν καταμετρηθεί, αφήνοντας πίσω του παίκτες όπως ο Γιαμάλ με 1,1% και τον Ντουέ με 0,7%.

Τι είναι το Golden Boy

Το συγκεκριμένο βραβείο αποτελεί την διαδικτυακή έκδοση του Golden Boy που δίνει η ιταλική εφημερίδα. Ναι μεν το συγκεκριμένο δίδεται κανονικά όπως όλα τα άλλα στο event που διοργανώνεται, απλά είναι διαφορετικός ο τρόπος της ψηφοφορίας.

Στο κανονικό βραβείο, το οποίο υπάρχει από το 2003 όταν το κέρδισε ο Ράφαελ Φαν Ντερ Φααρτ, δικαίωμα να ψηφίσουν έχουν οι παρακάτω εδημερίδες...

Bild (Γερμανία)

Blick (Ελβετία)

A Bola (Πορτογαλία)

l'Équipe (Γαλλία)

France Football (Γαλλία)

Marca (Ισπανία)

Mundo Deportivo (Ισπανία)

Τα Νέα (Ελλάδα)

Sport Express (Ρωσία)

De Telegraaf (Ολλανδία)

The Times (Μεγάλη Βρετανία)

Από τις υποψηφιότητες αυτές, επιλέγουν 5 και τις βαθμολογούν με 10, 7, 5, 3 και 1. Στο τέλος γίνεται η πρόσθεση των πόντων που έχει συγκεντρώσει κάθε παίκτης και βγαίνει ο νικητής.

Πως ψηφίζεις για το Golden Boy Web

Στο Golden Boy Web τώρα, όπως είπαμε, οι υποψήφιοι είναι ίδιοι, απλά συμμετέχει το κοινό, μπαίνοντας στο site της Tuttosport και ρίχνοντας την ψήφο του. Συνολικά θα γίνουν 4 γύροι και στο τέλος θα προστεθούν τα αποτελέσματά τους, προκειμένου να βγει ο τελικός νικητής.

Πέρυσι αυτός ήταν ο Κενάν Γιλντίζ, ενώ στο κανονικό Golden Boy ήταν ο Λαμίν Γιαμάλ.