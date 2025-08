Βαγιαννίδης: «Με βοήθησε ο Αλεξανδρόπουλος, ανυπομονώ να παίξω στο Champions League»

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και στις πρώτες του δηλώσεις αναφέρθηκε στη συνομιλία που είχε με τον πρώην παίκτη του τριφυλλιού Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο και το Champions League.

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης είναι κι επίσημα παίκτης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο νεαρός δεξιός μπακ που κλείνει τα 24 του χρόνια στις 12 Σεπτεμβρίου έγινε η ακριβότερη πώληση στην ιστορία του Παναθηναϊκού και θα αποτελέσει τον τρίτο Έλληνα μετά τους Δημήτρη Ναλιτζή και Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο που θα παίξει στα «λιοντάρια» της Πορτογαλίας.

Ο Βαγιαννίδης, ο οποίος υπέγραψε για πέντε χρόνια και θα έχει ρήτρα 80 εκατ. ευρώ, στις πρώτες του δηλώσεις στην ιστοσελίδα της Σπόρτινγκ, αναφέρθηκε σε συνομιλία που είχε με τον πρώην συμπαίκτη του στον Παναθηναϊκό, τον Αλεξανδρόπουλο και δεν έκρυψε την επιθυμία του να παίξει στο Champions League.

«Η Σπόρτινγκ απέκτησε ακόμη έναν ποδοσφαιριστή για την πρώτη ομάδα: Ο Γιώργος Βαγιαννίδης, 23 ετών και διεθνής με την Ελλάδα, είναι πλέον "Λιοντάρι".

Ο δεξιός μπακ, προερχόμενος από τον Παναθηναϊκό, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030, με ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ.

Αναδείχθηκε από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού και έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα το 2020, μόλις στα 18 του, σκοράροντας κιόλας στην πρώτη του συμμετοχή ως βασικός. Λίγο αργότερα, μεταγράφηκε στην Ίντερ (Ιταλία), η οποία τον παραχώρησε δανεικό στη βελγική Sint-Truiden.

Το 2021 επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, με την καριέρα του να απογειώνεται την επόμενη σεζόν, όταν καθιερώθηκε ως βασική επιλογή. Από τη σεζόν 2023/24 θεωρήθηκε πλέον βασικός πυλώνας της ομάδας, με την οποία κατέκτησε δύο Κύπελλα Ελλάδας». Αυτή ήταν η ανακοίνωση της Σπόρτινγκ και στη συνέχεια φιλοξενούνται οι δηλώσεις του Βαγιαννίδη:

«Με υποδέχθηκαν πολύ ζεστά. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω κάτι καλύτερο. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ».

Σχετικά με την απόφασή του να επιλέξει τη Σπόρτινγκ, είπε:

«Το πιο σημαντικό για μένα είναι να βελτιωθώ, και η Σπόρτινγκ είναι το καλύτερο μέρος για αυτό. Είναι σύλλογος όπου πολλοί νέοι παίκτες εξελίσσονται, και από την πρώτη στιγμή ήξερα πως ήταν η σωστή επιλογή. Ήμουν 100% συγκεντρωμένος στο να έρθω εδώ, και χάρηκα πολύ όταν έκλεισε η συμφωνία, γιατί ξέρω ότι είναι το σωστό βήμα στην καριέρα μου».

Όσον αφορά το αγωνιστικό του προφίλ, εξήγησε:

«Πάνω απ’ όλα είμαι αμυντικός. Όμως μπορώ να παίξω και στις δύο πλευρές του γηπέδου και να βοηθήσω επιθετικά την ομάδα».

Ο Βαγιαννίδης αποκάλυψε πως συνομίλησε με τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο, πρώην συμπαίκτη του στον Παναθηναϊκό:

«Με τον Σωτήρη μεγαλώσαμε μαζί, ήμασταν πάνω από δέκα χρόνια μαζί στις ακαδημίες. Μιλήσαμε πολύ για τη Σπόρτινγκ, ακόμη και πριν μάθω για το ενδιαφέρον της. Ήξερα ήδη πολλά για την ομάδα και αυτό έκανε την απόφαση ακόμη πιο εύκολη. Μου μίλησε για τη ζωή εδώ, την πόλη, τι πρέπει να κάνω. Με βοήθησε πολύ».

