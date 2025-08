Όπως αναμενόταν, η Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη ανακοίνωσε την απόκτηση του Πάολο Φερνάντες, με μονοετή δανεισμό από την ΑΕΚ.

Η συμφωνία της ΑΕΚ με την Αλ Καλίτζ για το μονοετή δανεισμό του Πάολο Φερνάντες, δίχως οψιόν αγοράς επισημοποιήθηκε. Η ομάδα του Γιώργου Δώνη λίγο μετά την απόκτηση του Μπαρτ Σένκεφελντ ανακοίνωσε ακόμα μια «Σουπερλιγκάτη» μεταγραφή, με τον Ισπανό μεσοεπιθετικό να μετακομίζει στη Σουδική Αραβία μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Ο αριστεροπόδαρος εξτρέμ ακολούθησε το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Δικεφάλου, όμως ο Μάρκο Νίκολιτς έκρινε πως δεν είχε χώρο στα πλάνα του και έτσι τον «έκοψε» από τη φετινή ομάδα. Θυμίζουμε πως κάτι ανάλογο ισχύει με τους Σιμάνσκι - Μήτογλου, οι οποίοι δεν έχουν βρει ακόμα τη νέα τους ομάδα, εν αντιθέσει με τον Σωτήρη Τσιλούλη, ο οποίος πήγε στον Ατρόμητο.

Ο βραχύσωμος μεσοεπιθετικός προέρχεται από σεζόν με ένα γκολ και μια ασίστ σε 27 εμφανίσεις με τα κιτρινόμαυρα. Συνολικά από τον Ιανουάριο του 2023 μετράει 55 συμμετοχές, με τρία γκολ και δυο ασίστ, όντας μέλος της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα που πανηγύρισε το νταμπλ. Θυμίζουμε πως ο Φερνάντες ήταν και ο σκόρερ του 2-0 στον τελικό του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ.

Θυμίζουμε πως ο Γιώργος Δώνης εκτός του Σένκεφελντ θα βρει στην Αλ Καλίτζ τους Κώστα Φορτούνη και Δημήτρη Κουρμπέλη, ενώ το κλαμπ της Σαουδικής Αραβίας ενδιαδέφεται και για τον Γιώργο Μασούρα.

All the way from Spain 🇪🇸👊🏻

Welcome, “Paolo Fernandes” 🟢🟡#صيفية_الخليج pic.twitter.com/3e4c8oEH3i