Ο Ουαλίντ Κεντίρα, σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, δεν είναι θετικός στο να παίξει στον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ έχει στις μεταγραφικές του προτεραιότητες τον Ουαλίντ Κεντίρα.

Ο 25χρονος Ιταλομαροκινός φορ της Νάπολι, ωστόσο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα ιταλικά ΜΜΕ, προτιμάει να μείνει στη γειτονική χώρα. Σε σημερινό της δημοσίευμα η «Il Mattino», αναφέρεται:

«Συνεχίζονται οι αντιστάσεις του Κεντίρα για τον ΠΑΟΚ. Χθες το βράδυ, ο ελληνικός σύλλογος επανήλθε με νέο ενδιαφέρον προς τη Νάπολι. Η διοίκηση των "παρτενοπέι" έχει ανοίξει εδώ και καιρό το παράθυρο για την παραχώρησή του, όμως, ο παίκτης δεν έχει δώσει ακόμη πραγματικό "ναι" ούτε στη Βερόνα, η οποία αποτελεί επίσης μια ρεαλιστική εναλλακτική. Ο Κεντίρα φαίνεται να προτιμά την παραμονή του στην Ιταλία».

Το who is who του Κεντόρα