Βέλγος δημοσιογράφος επαναφέρει τη μεταγραφή Κωνσταντέλια στο προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ο Έλληνας μεσοεπιθετικός συνεχίζει να πιέζει για να μετακομίσει στη Στουτγκάρδη!

Επιμένουν τα δημοσιεύματα στο εξωτερικό για... γάμο μεταξύ Κωνσταντέλια και Στουτγκάρδης. Αν και όλα συνηγορούν σε οριστικό ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις των Γερμανών με τον ΠΑΟΚ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, Βέλγος δημοσιογράφος φέρνει το θέμα ξανά στο προσκήνιο.

Σύμφωνα με τον Σάσα Ταβολιέρι, ο Κωνσταντέλιας δεν έχει εγκαταλείψει την υπόθεση και συνεχίζει να πιέζει τους Θεσσαλονικείς ώστε να ταξιδέψει στη Στουτγκάρδη!

Ο διακαής πόθος του 22χρονου φέρεται μάλιστα να έχει κινητοποιήσει τους Σουηβούς που βρίσκονται ξανά σε επικοινωνία μαζί του μετά το «μπλόκο» που άσκησε ο Δικέφαλος του Βορρά για να κρατήσει τον νεαρό μεσοεπιθετικό στη Θεσσαλονίκη.

Ο Βέλγος δημοσιογράφος συμπληρώνει πως ΠΑΟΚ και Στουτγκάρδη βρίσκονται πολύ κοντά σε οριστική συμφωνία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής στα 20 εκατομμύρια ευρώ με ποσοστό μεταπώλησης ως μέρος του deal και συνιστά... υπομονή μέχρι η υπόθεση να φτάσει στο τέλος της.

Στο μεταξύ στόχος του ΠΑΟΚ είναι να ανανεώσει το συμβόλαιο του Κωνσταντέλια και να τον δέσει στην ομάδα για τέσσερα ακόμη χρόνια, με υπερδιπλασιασμό αποδοχών άνω των 1,3 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο.

🇬🇷🔴⚪️ Giannis Konstantelias pushing for a move to VfB Stuttgart. Active talks now back after PAOK blocking & denying player’s strategic step for his carreer.

🗣️ PAOK and Stuttgart are about to agree on €20M transfer package with a sell-on clause.

⏳ Wait&See. #mercato #VfB pic.twitter.com/GmjTYizkdA