Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού Φακούντο Πελίστρι φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο της Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι.

Τα σενάρια για τον Φακούντο Πελίστρι συνεχίζονται.

Ο 23χρονος (20/12/01) Ουρουγουανός εξτρέμ, ο οποίος αποκτήθηκε το προηγούμενο καλοκαίρι από τον Παναθηναϊκό, που κατέβαλε περισσότερα από έξι εκατ. ευρώ στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχει συμβόλαιο έως το 2028 και υπολογίζεται από τον Ρουί Βιτόρια. Ήταν, άλλωστε, βασικός στο πρόσφατο ματς με τη Ρέιντζερς.

Στο εξωτερικό, πάντως, δεν σταματούν τα σενάρια. Στη Βραζιλία πριν λίγο καιρό ο Πελίστρι συνδέθηκε με τη Φλουμινένσε, ενώ τώρα τον φέρνουν στο στόχαστρο της Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι.

Η Ίντερ Μαϊάμι, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, κινείται για δύο παίκτες, έναν αμυντικό κι έναν επιθετικό και ο 23χρονος Ουρουγουανός εξτρέμ με 36 ματς 4 γκολ και 5 ασίστ έως τώρα στον Παναθηναϊκό, φέρεται να είναι ένας από τους δύο στόχους. Για την άμυνα προτεραιότητα, σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού είναι ο Μπάρτρα της Μπέτις.

Σε κάθε περίπτωση, για να μπει στη διαδικασία να πουλήσει τον Πελίστρι ο Παναθηναϊκός, θα πρέπει η πρόταση να είναι κατά πολύ μεγαλύτερη των χρημάτων που έδωσε. Και λογικά το ποσό να είναι οκταψήφιο. Οι ομάδες του MLS επενδύουν σε νέους παίκτες και ο Πελίστρι είναι σ' εξαιρετική ηλικία, ωστόσο, δεν είναι πολλές οι φορές που έχουν δώσει πολλά εκατομμύρια για την αγορά παίκτη. Συνήθως κινούνται για ελεύθερους.

