Ο Ιταλός ρεπόρτερ Φαμπρίτσιο Ρομάνο υποστηρίζει ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας συνεχίζει να πιέζει τον ΠΑΟΚ για την μεταγραφή στη Στουτγκάρδη.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι παίκτης του ΠΑΟΚ κι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα παραμείνει υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές.

Ο διεθνής άσος, άλλωστε, έπαιξε στο φιλικό με τη Ναϊμέγκεν, σκόραρε και δεν δείχνει με τη συμπεριφορά του καθόλου επηρεασμένος απ' όσα έγιναν το τελευταίο τριήμερο. Αντίθετα, παραμένει χαμογελαστός, ως συνήθως και το αναφέραμε σε σχετικό ρεπορτάζ στο Gazzetta.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ωστόσο, υποστήριξε ότι ο παίκτης πιέζει για να πάει στη Στουτγκάρδη.

Αναλυτικά το ποστάρισμα του Ρομάνο: «Η Στουτγκάρδη έχει συμφωνήσει σε όλους τους όρους με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, καθώς επιθυμεί τη μεταγραφή, αλλά ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να μπλοκάρει τη συμφωνία.

Συζητήθηκε το πακέτο των 18-20 εκατ. ευρώ με ποσοστό μεταπώλησης, έπειτα από προχωρημένες συνομιλίες, ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να μην αποδέχεται την πρόταση.

Ο Κωνσταντέλιας συνεχίζει να πιέζει για να φύγει».

🚨⚪️🔴 Stuttgart have agreed all terms with Giannis Konstantelias as he wants the move… but PAOK are still blocking the deal.



€18/20m package discussed with sell-on clause, after advanced talks PAOK are still not accepting the proposal.



Konstantelias, still pushing to go. pic.twitter.com/BAdds2ArDC