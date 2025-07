Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναχώρησε από το Άμστερνταμ με προορισμό τη Γερμανία, ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τον ΠΑΟΚ στη Στουτγκάρδη - απόλυτη επιβεβαίωση του Gazzetta.

Στο Gazzetta διαβάσατε για την προφορική συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη Στουτγκάρδη για τη μεταγραφή του Γιάννη Κωσνταντέλια και πλέον τρέχουν οι εξελίξεις για την ολοκλήρωση της υπόθεσης. Ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός θα αναχωρήσει στις 17:30, ώρα Ελλάδας, από το Άμστερνταμ με προορισμό της Γερμανία, ώστε να κλείσει τη μεταγραφή του στους Σουηβούς.

Το κλαμπ της Bundesliga ανέβασε την προσφορά του στα 18 εκατομμύρια ευρώ συν κάποια μπόνους, αλλά και ποσοστό μεταπώλησης και μετά από μακροχρόνιες διαπραγματεύσειςκατάφεραν να συμφωνήσουν με τους Θεσσαλονικείς για την αγορά του «Ντέλια».

Η τελευταία πρόταση, πριν την σημερινή, ήταν ύψους 14 εκατομμυρίων ευρώ, συν άλλα 3 με την μορφή μπόνους, όμως η απάντηση του ΠΑΟΚ ήταν αρνητική.

