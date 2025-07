Το «Kicker» αποκάλυψε ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον διεθνή Τσέχο χαφ της Ουνιόν Βερολίνου, Άλεξ Κραλ, το οποίο προκύπτει από το ρεπορτάζ.

Σημερινό δημοσίευμα στη Γερμανία, πιο συγκεκριμένα το «Kicker» εμπλέκει τον ΠΑΟΚ με την περίπτωση απόκτησης του Άλεξ Κραλ από την Ουνιόν Βερολίνου.

Ο 27χρονος Τσέχος διεθνής μέσος, ανήκει στην ομάδα του Βερολίνου, ωστόσο μετά από διαδοχικούς δανεισμούς φαίνεται πως δεν υπολογίζεται κι ενόψει της νέας σεζόν.

