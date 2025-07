Σύμφωνα με τον έγκριτο ρεπόρτερ, οι «παρτενοπέι» έχουν δώσει το «ΟΚ» στον ΠΑΟΚ για να προχωρήσει η περίπτωση του 27χρονου στράικερ, που ωστόσο δεν έχει αποφασίσει για το μέλλον του.

Το όνομα του Ουαλίντ Σεντίρα συνεχίζει να απασχολεί το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, καθώς η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θέλει να ενισχυθεί στη γραμμή της επίθεσης, ενόψει της νέας σεζόν.

Ο 27 ετών στράικερ αποτελεί μια από τις πρώτες επιλογές για τον «Δικέφαλο του Βορρά», όμως η περίπτωσή του μόνο εύκολη δεν είναι. Πάντως, σύμφωνα με δημοσίευμα του Νικολο Σκίρα, η Νάπολι, στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής, έδωσε το «πράσινο φως» στους Θεσσαλονικείς για να προχωρήσουν στην απόκτηση του Μαροκινού επιθετικού.

Ωστόσο, ο ίδιος δεν έχει αποφασίσει που θέλει να συνεχίσει την καριέρα του, καθώς έχει στα χέρια του προτάσεις τόσο από ιταλικούς όσο και από άλλους συλλόγους. Πάντως, στον ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση επί του θέματος.

#Napoli have given the green light to #PAOK to Walid #Cheddira’s sale, but the morrocan striker has no decided his future yet. Cheddira has also received other bids from italian and foreign clubs and now is reflecting on his future… #transfers https://t.co/j7nRAA2NlB