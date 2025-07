Ιβανούσετς: «Με έπεισε η πρόταση του ΠΑΟΚ και οι άνθρωποι του συλλόγου, έτοιμος για τη νέα πρόκληση»

Ο Λούκα Ιβανούσετς παραχώρησε συνέντευξη σε κροατικά ΜΜΕ για τους λόγους που τον οδήγησαν να έρθει στον ΠΑΟΚ, αποκαλύπτοντας πως η πρόταση του «Δικεφάλου» ήταν ιδιαίτερα ελκυστική.

Ο Λούκα Ιβανούσετς διανύει ακόμα τα πρώτα του 24ωρα ως παίκτης του ΠΑΟΚ, ωστόσο έχει ήδη ξεκινήσει να μπαίνει σε ρυθμούς ομάδας. Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός πραγματοποίησε μάλιστα χθες (17/7) την πρώτη του προπόνηση.

Μιλώντας σε Μέσο της πατρίδας του, ο 25χρονος αναφέρθηκε στην απόφασή του να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη, αποκαλύπτοντας πως η πρόταση του ΠΑΟΚ ήταν δελεαστική. Παράλληλα, μοιράστηκε τις πρώτες του εντυπώσεις από την ομάδα και το πλάνο του Ραζβάν Λουτσέσκου, τονίζοντας πως έχει ήδη αντιληφθεί το υψηλό επίπεδο και τις φιλοδοξίες του συλλόγου.

Για τα κίνητρα πίσω από τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ:«Ο ΠΑΟΚ ήρθε σε μένα με μια πολύ ελκυστική προσφορά, μίλησα με τον προπονητή και τους ανθρώπους του συλλόγου, ένιωσα ότι με ήθελαν και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα για μένα, ότι με βλέπουν ως ενίσχυση. Μίλησα με τον Ντέγιαν, μου είπε τα καλύτερα για τον σύλλογο και με βοήθησε να αποφασίσω να έρθω στον ΠΑΟΚ».

Για το πώς η μετακίνησή του στην Ολλανδία είχε χαρακτηριστεί ως ενδιάμεσο βήμα προς ένα από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα και τι δεν κύλησε όπως περίμενε την περασμένη σεζόν:«Αυτό είχα στο μυαλό μου εκείνη την εποχή, όλα πήγαιναν καλά μέχρι που τραυματίστηκα στον αστράγαλο. Φυσικά μετά άλλοι παίκτες πήραν τις ευκαιρίες τους και ήταν δύσκολο να επιστρέψω εκεί επειδή η ομάδα είχε ήδη διαμορφωθεί».

Για τις πρώτες του εντυπώσεις από τον ΠΑΟΚ:«Παλεύουν για την πρώτη θέση, θέλουν να γίνουν πρωταθλητές επειδή είναι η 100ή επέτειος του συλλόγου. Οι άνθρωποι στην Θεσσαλονίκη ζουν για τον σύλλογο. Είναι μια ομάδα με φανατικούς οπαδούς ο ΠΑΟΚ. Βάζουν εξτρά πίεση στην ομάδα και θέλουν να βλέπουν την ομάδα τους να κερδίσει σε κάθε παιχνίδι».

Για το επίπεδο ανταγωνισμού που συνάντησε στη μεσοεπιθετική γραμμή του ΠΑΟΚ:«Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, μια μεγάλη και ποιοτική ομάδα, τους έχω ήδη παρακολουθήσει στις προπονήσεις. Είναι στο χέρι μου να παλέψω για όσο το δυνατόν περισσότερα λεπτά και να παίξω όσο το δυνατόν περισσότερο».

Για το αν η προοπτική συμμετοχής στο Μουντιάλ και η επιστροφή στην εθνική αποτέλεσαν κίνητρο για τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ:«Αν θέλεις να είσαι στην εθνική ομάδα, πρέπει να παίζεις και αυτό ήταν σίγουρα το κίνητρό μου να έρθω στον ΠΑΟΚ. Να αποδείξω στον εαυτό μου οτι μπορώ να επιστρέψω στην εθνική και να προσπαθήσω να επιβληθώ και να επιστρέψω στην εθνική ομάδα».

🎙️ Luka Ivanušec on joining PAOK:



"I spoke with coach Răzvan Lucescu — he showed me he wanted me, and that meant a lot. I also talked to Lovren and Kotarski, they both told me great things about the club.



Life in Thessaloniki is very good, the football is offensive, and they… pic.twitter.com/IlM5SxqFAn