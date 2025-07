Την απόκτηση του 19χρονου επιθετικού Λαμίν Σιλά από τον Ολυμπιακό ανακοίνωσε η Νότιγχαμ Φόρεστ.

Στη Νότιγχαμ Φόρεστ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Λαμίν Σιλά. Ο 19χρονος επιθετικός από την Γκάμπια πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό πριν έναν χρόνο και πλέον ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα στην Αγγλία.

Ο Σιλά κέρδισε τις εντυπώσεις στην πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα μετρώντας 9 γκολ και 5 ασίστ σε 17 εμφανίσεις με τους «ερυθρόλευκους» στο ελληνικό πρωτάθλημα Κ19. Είχε μάλιστα κρίνει και ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό με γκολ στο ντεμπούτο του.

We are delighted to announce the signing of forward Lamin Sillah from Olympiacos. ✍️