Το WIMU της Hudl αλλάζει την ανάλυση: Τι είναι και γιατί το χρειάζεται κάθε σύλλογος

Η επιστήμη συναντά το παιχνίδι. Πώς η τεχνολογία WIMU της Hudl δίνει πλεονέκτημα σε ομάδες που θέλουν να προπονούνται και να αποδίδουν “έξυπνα”.

Ζυγίζει 65 γραμμάρια, έχει μήκος περίπου 80 εκατοστά και πλάτος 45 εκατοστά. Κι όμως ένα... τόσο δα πραγματάκι μπορεί να κάνει τη διαφορά στο ποδόσφαιρο σήμερα. Σε ένα ποδόσφαιρο που έχει απορροφήσει την επιστήμη, που κρίνεται στις λεπτομέρειες, στη μελέτη στην προετοιμασία. Και για αυτό ακριβώς το WIMU της κορυφαίας εταιρείας αθλητικών τεχνολογιών,Hudl, δεν είναι απλά ένα γουστόζικο gadget, αλλά ένα στρατηγικό εργαλείο για κάθε σύλλογο που θέλει να αποκτήσει πλεονέκτημα. Ένα μικροσκοπικό σχεδόν «όπλο» που αλλάζει την ανάλυση.

Το WIMU (Wireless Inertial Measurement Unit) της Hudl είναι μια μικρή, ελαφριά φορητή συσκευή που φοριέται από τον αθλητή στη διάρκεια της προπόνησης ή του αγώνα. Με τη βοήθεια αισθητήρων υψηλής ακρίβειας (GPS, επιταχυνσιόμετρα, γυροσκόπια, βαρόμετρα κ.ά.), καταγράφει σε πραγματικό χρόνο δεκάδες φυσιολογικές και κινητικές παραμέτρους, όπως:

Το WIMU συνδυάζεται με ειδικό λογισμικό και πλατφόρμες για ανάλυση, αποθήκευση και παρακολούθηση της προόδου κάθε αθλητή ξεχωριστά.

