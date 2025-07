Η Στουτγκάρδη δεν σκοπεύει να τα παρατήσει όσον αφορά την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια και νέο δημοσίευμα του Sky Sports αναφέρει πως ο ΠΑΟΚ ζητάει 20 εκατομμύρια από τους Γερμανούς.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι ένα καυτό όνομα αυτό το καλοκαίρι, με το όνομά του να έχει ακουστεί για την Στουτγκάρδη. Για την ακρίβεια ακούγεται πολύ συχνά, καθώς νέο δημοσίευμα θέλει τους Γερμανούς να συνεχίζουν την προσπάθειά τους.

Συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος του Sky Sports, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ ανέφερε πως οι Γερμανοί δεν τα παρατάνε, αλλά ο ΠΑΟΚ ζητάει 20 εκατομμύρια για να τον παραχωρήσει. «Μετά από νέους γύρους διαπραγματεύσεων, ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να απαιτεί περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ συνολικά για τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία μεταξύ των συλλόγων. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Η Στουτγκάρδη εξακολουθεί να πιέζει για την απόκτησή του».

