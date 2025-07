Σιπιόνι: «Όνειρο να παίξω στο Champions League, να συνεχίσουμε την ένδοξη ιστορία του Ολυμπιακού» (vid)

Ο Λορέντζο Σιπιόνι έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ολυμπιακού τονίζοντας πως ήρθε για να συνεχίσει την ένδοξη ιστορία του κλαμπ κατακτώντας τίτλους.

Η μεταγραφή του Λορέντζο Σιπιόνι επισημοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης (10/07) από τον Ολυμπιακό και λίγο αργότερα εκείνος παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής των Πειραιωτών για τις ανάγκες των social media της ομάδας.

Ο 20χρονος Αργεντινός αμυντικός μέσος εξήγησε πως πάντα είχε ως όνειρό του να παίξει στο Champions League, ότι θέλει να βοηθήσει τους «ερυθρολεύκους» να κατακτήσουν τίτλους συνεχίζοντας την ένδοξη ιστορία τους και πως ανυπομονεί να δει τον κόσμο του κλαμπ στο «Γ. Καραϊσκάκης».

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθα σε αυτόν τον μεγάλο και επιτυχημένο σύλλογο, τον Ολυμπιακό. Είμαι 20 χρονών από το Μαρτίνες της Αργεντινής, παίζω αμυντικό χαφ και μου αρέσει να μάχομαι μέσα στο γήπεδο. Είχα πάντα όνειρο να παίξω στο Champions League.



Ήρθα στον Ολυμπιακό για να κατακτήσουμε νέους τίτλους και να συνεχίσουμε να γράφουμε ένδοξη ιστορία. Είμαι ο Λορέντσο Σιπιόνι και ανυπομονώ να σας δω στο Γ. Καραϊσκάκης!»,

🔴⚪️ From Argentina to Olympiacos! 𝙇𝙤𝙧𝙚𝙣𝙯𝙤 𝙎𝙘𝙞𝙥𝙞𝙤𝙣𝙞 is 𝗛𝗘𝗥𝗘!#OlympiacosFC pic.twitter.com/6ZsJFZa9xD