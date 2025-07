Σύμφωνα με δημοσίευμα από την πατρίδα του Σίριλ Ντέσερς η ΑΕΚ έφτασε σε συμφωνία με τη Ρέιντζερς για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Στο Gazzetta διαβάσατε για τη συγκρατημένη αισιοδοξία που επικρατεί στην ΑΕΚ αναφορικά με την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Σίριλ Ντέσερς το ερχόμενο χρονικό διάστημα και στην πατρίδα του φορ της Ρέιντζερς κάνουν λόγο για συμφωνία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «scorenigeria», ο Δικέφαλος τα βρήκε με τους Σκωτσέζους για την επίτευξη του deal, όμως όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ κάτι τέτοιο είναι αρκετά... προχωρημένο τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς ακόμα χρειάζεται χρόνος για να ολοκληρωθεί η υπόθεση.

«Ο Σίριλ Ντέσερς βρίσκεται ακόμα πιο κοντά στη μεταγραφή του στην ΑΕΚ καθώς ο ελληνικός σύλλογος βρήκε φόρμουλα για συμφωνία με τη Ρέιντζερς.

Η μεταγραφή αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες. Ο 30χρονος φορ έχει ήδη συμφωνήσει τους όρους του συμβολαίου του με την ΑΕΚ και είναι ικανοποιημένος από τη διάρκεια του συμβολαίου και τους οικονομικούς όρους.

Η συμφωνία καθυστέρησε λόγω των διαφορών ανάμεσα στο τι ζητούσε η Ρέιντζερς για να παραχωρήσει τον παίκτη και τι ήθελαν να πληρώσουν οι Έλληνες για να τον αποκτήσουν».

Πάντως από την πλευρά του ο Βέλγος δημοσιογράφος, Σάσα Ταβολιέρι, κάνει λόγω για απόρριψη των προτάσεων της ΑΕΚ από τη Ρέιντζερς, όμως επισημαίνει την επιθυμία του Ντέσερς να αγωνιστεί με το Δικέφαλο.

🔵❌ Rangers FC rejected bids from AEK Athens for Cyril Dessers. Dessers keen on the move. Wait&See. #mercato #aekfc pic.twitter.com/GrOLSgaiwq