Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Βραζιλία ο Ολυμπιακός ένδιαφέρεται για την απόκτηση του μεσοαμυντικού της Φλαμένγκο, Λέο Ορτίζ.

Ακόμα ένα μεταγραφικό σενάριο από το εξωτερικό για τον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία οι Πειραιώτες ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Λέο Ορτίζ, της Φλαμένγκο.

Πρόκειται για 29χρονο Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος έχει την ευχέρεια να αγωνίζεται και ως στόπερ.Το περασμένο καλοκαίρι η Φλα έδωσε επτά εκατομμύρια στην Μπραγκαντίνο για τον αγοράσει και τον έδεσε με συμβόλαιο έως τον Δεκέμβριο του 2028. Έκτοτε μετράει 69 εμφανίσεις, με πέντε γκολ και τρεις ασίστ.

🔴⚪ Olympiacos is reportedly interested in Flamengo's Léo Ortiz, valued at 15 million euros, according to Brazilian media.https://t.co/tudIK5jYim#Olympiacos #SuperLeagueGR