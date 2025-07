Ο Φλοριάν Πλέτενμπεργκ αναφέρει ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας εξακολουθεί να απασχολεί τη Στουτγκάρδη, η οποία τον βλέπει ως έναν από τους κορυφαίους στόχους της.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας συνεχίζει να απασχολεί έντονα τη Στουτγκάρδη, η οποία τον έχει ακόμα ψηλά στη μεταγραφική της λίστα. Σύμφωνα με τον Φλοριάν Πλέτενμπεργκ, ο 22χρονος διεθνής του ΠΑΟΚ αποτελεί βασικό στόχο για τη γερμανική ομάδα, που σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ έχει ήδη καταθέσει επίσημη πρόταση ύψους 14-15 εκατομμυρίων ευρώ για να τον αποκτήσει. Παρ’ όλα αυτά, η απάντηση από τον Δικέφαλο του Βορρά ήταν αρνητική.

Η διοίκηση και ο Ιβάν Σαββίδης φέρονται να αξιώνουν τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ευρώ για να μπουν σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, θεωρώντας πως ο Κωνσταντέλιας είναι ένα από τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου. Οι πληροφορίες από τη Γερμανία αναφέρουν ότι η Στουτγκάρδη δεν έχει εγκαταλείψει την υπόθεση, ωστόσο εξετάζει και εναλλακτικές λύσεις, όπως ο Πολ Βάνερ της Μπάγερν Μονάχου.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο ίδιος ο παίκτης παρουσιάστηκε θετικός στο ενδεχόμενο μεταγραφής στη Bundesliga, κάτι που ενδεχομένως να παίξει ρόλο στις εξελίξεις. Η υπόθεση δείχνει να έχει ακόμα δρόμο, με τη Στουτγκάρδη να προσπαθεί να βρει τη «χρυσή τομή» για έναν παίκτη που θεωρεί κομβικό για τη δημιουργική της γραμμή.

🚨⚪️🔴 VfB Stuttgart are still working on a transfer for Giannis Konstantelias!



It’s difficult but Stuttgart are not giving up. The 22 y/o attacking midfielder is at the very top of their list for this position. #VfB have already indicated they are willing to pay €14–15… pic.twitter.com/0S24IdBgz8