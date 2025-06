Ανάρτηση από τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, συνδέει τον Παναθηναϊκό με τον 26χρονο αμυντικό χαφ της Κάλιαρι, Αντουάν Μακουμπού.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έκλεισε τη μεταγραφή του Πέδρο Τσιριβέγια, αλλά ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, τον συνδέει με ακόμα μια περίπτωση χαφ.

Σύμφωνα με πρόσφατη ανάρτησή του, το τριφύλλι είχε επαφές με τον 26χρονο μέσο της Κάλιαρι, Αντουάν Μακουμπού, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την ιταλική ομάδα έως το καλοκαίρι του 2026.

Παρόλα αυτά ο Ιταλός ρεπόρτερ τονίζει πως ο Παναθηναϊκός δεν είναι ο μοναδικός που ενδιαφέρεται για τον Κονγκολέζο. Η Σάμσουνσπορ από την Τουρκία συγκεκριμένα έχει ανοίξει κύκλο επαφών ώστε να τον υπογράψει από την Κάλιαρι, ενώ ενδιαφέρον έχει εκφράσει και η Σάλκε.

Προ ολίγων ημερών μάλιστα ιταλικό δημοσίευμα είχε συνδέσει το όνομά του και με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος σύμφωνα με την ίδια πηγή είχε πρόθεση να καταθέσει πρόταση εντός του επόμενου διαστήματος.

Την περσινή περίοδο ο Μακουμπού αγωνίστηκε κυρίως ως αμυντικός χαφ με τη φανέλα της Κάλιαρι στην Ιταλία, καταγράφοντας συνολικά 34 συμμετοχές με απολογισμό τρεις ασίστ.

🚨 Turkish side Samsunspor have opened talks to sign Cagliari midfielder Antoine Makoumbou.



Schalke04 and Panathinaikos have also approached the player. pic.twitter.com/RWJWWlXGqC